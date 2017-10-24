Электронные сигареты могут вызывать смертельно опасные заболевания легких, как и обычные сигареты
В ходе испытаний сравнивались образцы слюны курильщиков обычных сигарет, курильщиков электронных сигарет и некурящих. Специалисты обнаружили, что у курильщиков электронных сигарет, вероятно, будут накапливаться опасные белки, связанные с заболеваниями легких, такими как хроническая обструктивная болезнь легких и кистозный фиброз, поэтому использование данных гаджетов совершенно не снижает уровень заболеваемости смертельно опасными недугами. По словам экспертов, курильщики электронных сигарет имели повышенные уровни белков NET, которые борются с патогенами, но их избыточное количество может затруднить дыхание и привести к воспалительным заболеваниям легких.
Полученные результаты в очередной раз подтверждают, что электронные сигареты не являются идеальной альтернативой обычным сигаретам. Предыдущие исследования показали, что электронные сигареты могут нанести серьезный ущерб сердцу, увеличивая риск возникновения сердечного приступа.
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