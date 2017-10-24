Ведущие специалисты утверждают, что жизнь людей можно продлить до бесконечности.Такой вывод научные работники сделали после осуществления комплексных испытаний и опытов. Следует заметить, что инициаторами проектов стали сотрудники из исследовательского института «Сколково». Медикам удалось выяснить, что продолжительность жизни человека не зависит только от биологических факторов. Теоретически жизнь людей можно сделать вечной.Сообщается, что в ходе проведения испытаний ученые задействовали червей нематод, имеющих одинаковые генетические особенности с людьми. Во время реализации исследований специалисты использовали анализ кривых дожитий. Медики пришли к выводу, что теория о старении человечества содержит ошибку, из-за чего у научных работников сложилось неправильное мнение о продолжительности жизни мужчин и женщин.Эксперты полагают, что люди могут жить бесконечно, то есть, неограниченный период времени.