Питание против онкологических заболеваний: основные принципы

Существует много факторов, которые могут способствовать развитию онкологических заболеваний. Среди них можно выделить следующие.Генетическая предрасположенность. По различным данным 7-10% раковых заболеваний обусловлены наследственностью. К таким заболеваниям относятся рак молочной железы, рак яичников, опухоль щитовидной железы. В этих случаях риск развития рака обусловлен наличием гена с мутацией. Но следует отметить, что по наследству передается не само заболевание, а лишь предрасположенность к нему.Вредные привычки. Курение может провоцировать развитие таких видов рака, как рак легких, пищевода, гортани, почек, мочевого пузыря, поджелудочной железы, желудка, шейки матки. Злоупотребление алкоголем может привести к раку глотки, гортани, пищевода, печени, прямой кишки и молочной железы.К факторам риска развития онкологии можно отнести и малоподвижный образ жизни, неправильное питание, приводящее к избыточному весу - ожирению. Лишние килограммы могут привести к развитию рака пищевода, прямой кишки, молочной железы, почек.Наличие некоторых типов вирусных инфекций в организме также может стать причиной развития онкозаболевания, так Helicobacter pylori - рак желудка, вирус папилломы человека - рак шейки матки, вирус гепатита В, С - рак печени, вирус Эпштейна-Барр - раку носоглотки, лимфоме.Воздействие на организм химических веществ, таких как нитраты, мышьяк, асбест, парафин, анилин, радон, тяжёлые металлы, может привести к развитию рака легких, мочевого пузыря, гортани и кожи, а также к лейкемии и раку носоглотки.Солнечная радиация (ультрафиолетовое излучение) и ионизирующее излучение (радиация) могут способствовать развитию рака губы, кожи, молочной железы, а также лейкемии.Многие виды онкологических заболеваний развиваются у людей чаще всего пожилого возраста.Конечно, можно факторы риска, такие как курение, избыточный вес, получение солнечных ожогов, вирусные инфекции исключить из своей жизни. Тогда как старение, естественный процесс, из жизни исключить нельзя. И помните о том, что придерживаясь здорового образа жизни, мы можем продлить свою молодость на долгие годы.На страницах издания uainfo.org эксперты подробно рассказали об одном из факторов риска развития рака, которого человек в силах избежать, - избыточном весе, пишет health info.Мы набираем вес, потому что едим больше, чем нужно нашему организму для нормальной работы. И едим лишь потому, что не можем удержаться, когда вокруг изобилие вкусной еды и сладостей, т.е. есть имеет место пищевая зависимость.Избыточный вес - это избыток жировой ткани в организме. Жировая ткань - это депо гормонов, скопление токсичных продуктов, шлаков, которые воздействуя на клетки, могут пробудить «спящие», «неактивные» гены, запускающие развитие онкозаболевания. Лишний вес повышает риск развития рака пищевода, толстого кишечника, молочной железы (в постменопаузе), эндометрия и почек.Чтобы избежать этого, нужно следить за своим питанием, за продуктами, которые вы едите, режимом и правилами приготовления еды.Правильное питание - как профилактика онкозаболеванийПравильное сбалансированное питание помогает регулировать вес и может помочь в профилактике онкозаболеваний.Первое, что нужно для этого сделать, это включить в рацион те продукты, которые обладают полезными свойствами. И исключить те продукты, которые могут спровоцировать развитие или усугубить уже имеющиеся болезни, которые приводят к развитию рака.Чтобы разобраться в этом более подробно, эксперты разделили продукты на следующие группы:Растительные продукты;Витамины и минералы;Пищевые волокна;Белковые продукты.Рассмотрим более подробно каждую группу.Растительные продуктыФрукты и овощи защищают от развития онкозаболевания. Этому способствуют фитохимические элементы в их составе - каротиноиды, полифенолы, аллиум-соединения. Каротиноиды в большом количестве содержаться в красных, оранжевых, желтых и некоторых темно-зеленых овощах. Полифенолы содержаться в травах, специях, овощах, зеленом чае, яблоках, ягодах, аллиум-соединения находятся в зубчиках чеснока, луке-порее и репчатом луке.Итак, какие же растительные продукты способствуют профилактике онкозаболеваний:Овощи семейства крестоцветных (брокколи, цветная капуста, белокочанная капуста, брюссельская капуста). Лабораторные исследования показывают, что крестоцветные овощи помогают регулировать систему ферментов, защищающих от рака, а также приостанавливают рост раковых клеток.Томаты, розовый грейпфрут, арбуз и абрикосы. Ликопин - каротиноид, пигмент, который имеет красный цвет и расщепляет жиры. Может защитить от некоторых форм рака, таких как рак легких, желудка, простаты, толстой кишки, полости рта и рака пищевода.Соя, соевое молоко, тофу и другие соевые продукты - содержат в своем составе фитоэстрогены, которые защищают организм от болезней, связанных с нарушением баланса гормонов в организме. И этим самым соевые продукты снижают риск заболеваний гормонозависимыми видами рака (рак простаты, матки, молочной железы).Витамины и минералыВаше тело нуждается в витаминах и минералах для развития и роста, жизнедеятельности и самовосстановления.Важны для профилактики онкозаболеваний следующие витамины и минералы:Фолиевая кислота. Содержится в листовых салатах, зеленых овощах, фруктах, сушеных бобах и горохе. Исследования показывают, что люди с низким уровнем фолиевой кислоты имеют повышенный риск рака молочной железы, толстой кишки, поджелудочной железы.Витамин С. Содержится в черной и красной смородине, киви, болгарском перце, цитрусовых и т.д. Достаточное количество витамина С в рационе может снизить риск развития рака желудка.Пищевые волокнаПищевые волокна в достаточном количестве содержатся в злаках, фруктах, овощах, бобовых. Клетчатка помогает более быстрому перемещению пищи через пищеварительную систему и улучшает процесс дефекации (опорожнения прямой кишки), тем самым помогают предотвратить развитие рака толстой кишки.Пищевыми волокнами богаты:Цельные зерна, в том числе ячмень, овес, булгур, кукуруза, киноа;Цельнозерновой хлеб и макаронные изделия из твердых сортов пшеницы;Овощи и фрукты;Бобы и бобовые, в том числе черные бобы, нут, чечевица, горох.Белковые продуктыМясо, рыба, птица, морепродукты, сыр и яйца являются основными источниками белка животного происхождения.Красное мясо и мясные продукты вторичной и третичной переработки чаще всего являются факторами риска развития рака. Люди, которые едят больше красного мяса, имеют более высокий риск развития рака. Для профилактики рака, следует уменьшить количество красного мясо до 500-600гр в неделю, или 150гр через день.Еще более важно ограничение копченостей, колбас, фастфуда.Не стоит забывать, что вредная еда, а именно сладкие и газированные напитки, различная выпечка, молочные продукты с повышенным содержанием жиров, жареные блюда, жирные сорта мяса, особенно приводит к набору веса. А лишний вес и ожирение, как мы говорили, это один из факторов, связанный с повышенным риском развития многих видов онкозаболеваний.