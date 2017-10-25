Названы самые полезные продукты при гастрите

Гастрит - одно из самых распространенных заболеваний.Человек так устроен, что когда он увлечен каким-либо занятием, работой, его мозг концентрируется только на создании чего-либо, на работе. Нередко, особо эмоциональные и чувствительные люди при этом не задумываются о том, что они едят, когда им удалось что-нибудь перекусить.А вот когда в животе заурчало, заболело или затошнило человек вспоминает, что у него есть желудок, и что свое тело нужно кормить, желательно полезными продуктами питания. Когда боль в желудке, дискомфорт, отрыжка и тошнота появляется у человека только периодически, и когда боль успокаивается, он забывает об этом и снова продолжается эта сумасшедшая гонка — работа, дом, магазины и пр. Нередко, такое халатное отношение к своему здоровью оборачивается серьезными проблемами.От некачественного питания в первую очередь страдает желудок и самое распространенное заболевание — это гастрит, который может протекать в различных формах. Самое главное при восстановлении и лечении гастритов всех типов, кроме медикаментозной терапии — это соблюдение диетического питания.И когда врач устанавливает диагноз, перед человеком встает вопрос — а какие продукты можно есть при гастрите? Что можно кушать при гастрите?— это самое полезное блюдо, которое следует кушать на завтрак всем, у кого есть проблемы с желудком. Особенно это касается овсяной каши и гречневой, их можно готовить и на молоке, разбавленном водой, каши при гастрите следует достаточно долго варить. Не следует употреблять каши быстрого приготовления, не требующих варки, в них нет никакой пользы. Лучше покупать овсяные хлопья и гречневую крупу, это горазд полезнее.— употребление ржаного хлеба при гастрите не допускается, а также свежевыпеченный хлеб плохо влияет на слизистую желудка. Поэтому сухарики, размоченные в некрепком чае с молоком или подсушенный белый хлеб во время обеда — лучший вариант.– это очень полезный и необходимый продукт, который лучше всего кушать в виде пюре или отварным виде. Жаренная картошка фри — очень отрицательно влияет на слизистую желудка, от нее следует отказаться совсем.— нельзя готовить супы на очень крепком бульоне, будь то куриный или говяжий. Если вы не можете кушать вегетарианский суп с крупами, то можно использовать мясной бульон, но только сильно разбавленный. Также следует избегать любых приправ к супам с усилителями вкуса, употреблять супы в теплом, а не горячем виде.– можно есть при гастрите, но только нежирные сорта — говядину, телятину, цыпленка, крольчатину. Особенно полезны при гастрите паровые котлеты, поскольку мясо при этом получается мелко рубленное и паровое. Если просто паровое мясо, то его следует очень тщательно пережевывать и не злоупотреблять количеством, так как любая мясная продукция — нагрузка на желудок. Естественно, что ни копченые, ни сырокопченые колбасы и сосиски употреблять при гастрите нельзя.– только нежирные виды морской рыбы, такой как минтай, треска, хек. Среди речной рыбы — лучше судак и щука. От рыбных консервов и жареной рыбы лучше отказаться совсем, при их изготовлении теряются все полезные свойства любой рыбы, а массу специй и консервантов, канцерогенов получить можно с лихвой. Как и мясо, рыбу лучше готовить на пару, ограничивая специи.Можно ли молоко, кефир, творог, йогурт при гастрите?При гастрите с повышенной кислотностью Молоко можно употреблять, особенно с чаем. Все кисломолочные продукты — простокваша, йогурт также полезны при гастрите, только если они не слишком кислые. А вот кефир не очень полезен, поскольку обладает повышенной кислотностью.Рекомендуется свежий творог в протертом виде. Среди творожных продуктов очень хорошо для желудка различные запеканки, ленивые вареники, сырники, запеченные в духовке, но только в меру.