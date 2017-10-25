Моющие средства вызывают устойчивость бактерий к антибиотикам

Согласно новому исследованию, неправильное использование химических дезинфицирующих средств может усилить устойчивость бактерий к лечению.

Применение дезинфектантов, так называемых биоцидов, в низких концентрациях, ведет к тому, что бактерии не только не погибают, а еще и формируют устойчивость к антибиотикам.

В экспериментах на бактериях Staphylococcus Aureus, ученые обнаружили, что бактерии мутировали под воздействием низких концентраций биоцидов, используемых в больницах для дезинфекции.

У мутировавших бактерий увеличилось количество «транспортных систем», которые удаляют токсины из их клеток. При этом бактерии становились устойчивыми к ряду антибиотиков. Такие бактерии вызывают внутрибольничные инфекции.

"Мутировавшие бактерии представляют собой угрозу для больных, поскольку они могут быть более устойчивыми к лечению", - заявил доктор Гленн Каац.

По его словам, постоянное воздействие дезинфицирующих веществ, может создать штаммы бактерий, резистентных к антибактериальной терапии.
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Добавил Ivan в категорию Инфекционные болезни

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