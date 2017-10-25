Моющие средства вызывают устойчивость бактерий к антибиотикам

Согласно новому исследованию, неправильное использование химических дезинфицирующих средств может усилить устойчивость бактерий к лечению.Применение дезинфектантов, так называемых биоцидов, в низких концентрациях, ведет к тому, что бактерии не только не погибают, а еще и формируют устойчивость к антибиотикам.В экспериментах на бактериях Staphylococcus Aureus, ученые обнаружили, что бактерии мутировали под воздействием низких концентраций биоцидов, используемых в больницах для дезинфекции.У мутировавших бактерий увеличилось количество «транспортных систем», которые удаляют токсины из их клеток. При этом бактерии становились устойчивыми к ряду антибиотиков. Такие бактерии вызывают внутрибольничные инфекции."Мутировавшие бактерии представляют собой угрозу для больных, поскольку они могут быть более устойчивыми к лечению", - заявил доктор Гленн Каац.По его словам, постоянное воздействие дезинфицирующих веществ, может создать штаммы бактерий, резистентных к антибактериальной терапии.