7 Причин выпить стакан воды с лимонным соком
Известная практика по аюрведе имеет собственную философию: вы сами должны сделать свой выбор в отношении вашей повседневной жизни. Аюрведа уделяет большое внимание началу дня, действиям, направленным на то, чтобы выровнять ритмы тела с ритмами природы, найти золотую середину между самоуважением и самодисциплиной.
Почему бы не попробовать для начала такое полезное средство как… кружка воды с соком половинки лимона? Теплая вода с лимоном очень полезна. И мы подскажем, в чем состоят уникальные свойства этого метода для поддержания и укрепления здоровья.
1. Укрепление вашей иммунной системы
Лимоны богаты витамином С и калием. Витамин С – первое средство для борьбы с простудой, а калий стимулирует мозговую и нервную функцию и помогает контролировать кровяное давление.
2. Оптимальный уровень рН
Как ни фантастично это звучит, лимоны для организма являются щелочной средой. Да, они являются кислыми сами по себе, но внутри лимонная кислота не создает повышенную кислотность в организме.
3. Если вы желаете похудеть
Лимон способствует снижению веса. Пектин, который содержится в волокнах, помогает уменьшить и чувство голода.
4. Лимон улучшает пищеварение
Теплая вода стимулирует желудочно-кишечного тракта и перистальтику кишечника, то есть выводит шлаки и отработанную пищу быстрее. Кроме того, цитрусы вроде лимона или лайма содержат минералы и витамины, ослабляют действие токсинов в желудочно-кишечном тракте.
5. Сок лимона — естественное мочегонное средство
Лимонный сок, который вы принимаете как лекарство, помогает вымыть из организма токсины, поэтому, чем скорее вы начнете его употреблять, тем более быстро вы выздоровеете.
6. Лимон для кожи
Он замечательно очищает кожу, витамин С помогает уменьшить мимические морщины и пигментные пятна. Лимонная водичка поможет сохранить кожу чистой.
РЕЦЕПТ ЛИМОННОЙ ВОДЫ:
• 1 кружка теплой воды
• Сок половинки лимона
• Сахар по вкусу, но лучше всего обойтись без него.
7. Увлажняет лимфатическую систему
По разным причинам обезвоженный организм способен лучше справиться с восстановлением гидробаланса, если вы поможете ему лимонной водой. Дело в том, что надпочечники и щитовидная железа отвечают за это, а кроме того вырабатывают важные гормоны, в том числе альдостерон, который регулирует водный баланс в организме. Надпочечники связаны и с состоянием нервной системы, и со стрессоустойчивостью. Поэтому пейте лимонную водичку и для хорошего настроения!
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