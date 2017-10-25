7 Причин выпить стакан воды с лимонным соком

То, как начинается ваше утро, невероятно важно независимо от того, предприниматель вы или мама в декретном отпуске, учитель или продавец, киноактриса или космонавт.Известная практика по аюрведе имеет собственную философию: вы сами должны сделать свой выбор в отношении вашей повседневной жизни. Аюрведа уделяет большое внимание началу дня, действиям, направленным на то, чтобы выровнять ритмы тела с ритмами природы, найти золотую середину между самоуважением и самодисциплиной.Почему бы не попробовать для начала такое полезное средство как… кружка воды с соком половинки лимона? Теплая вода с лимоном очень полезна. И мы подскажем, в чем состоят уникальные свойства этого метода для поддержания и укрепления здоровья.Лимоны богаты витамином С и калием. Витамин С – первое средство для борьбы с простудой, а калий стимулирует мозговую и нервную функцию и помогает контролировать кровяное давление.Как ни фантастично это звучит, лимоны для организма являются щелочной средой. Да, они являются кислыми сами по себе, но внутри лимонная кислота не создает повышенную кислотность в организме.Лимон способствует снижению веса. Пектин, который содержится в волокнах, помогает уменьшить и чувство голода.Теплая вода стимулирует желудочно-кишечного тракта и перистальтику кишечника, то есть выводит шлаки и отработанную пищу быстрее. Кроме того, цитрусы вроде лимона или лайма содержат минералы и витамины, ослабляют действие токсинов в желудочно-кишечном тракте.Лимонный сок, который вы принимаете как лекарство, помогает вымыть из организма токсины, поэтому, чем скорее вы начнете его употреблять, тем более быстро вы выздоровеете.Он замечательно очищает кожу, витамин С помогает уменьшить мимические морщины и пигментные пятна. Лимонная водичка поможет сохранить кожу чистой.• 1 кружка теплой воды• Сок половинки лимона• Сахар по вкусу, но лучше всего обойтись без него.По разным причинам обезвоженный организм способен лучше справиться с восстановлением гидробаланса, если вы поможете ему лимонной водой. Дело в том, что надпочечники и щитовидная железа отвечают за это, а кроме того вырабатывают важные гормоны, в том числе альдостерон, который регулирует водный баланс в организме. Надпочечники связаны и с состоянием нервной системы, и со стрессоустойчивостью. Поэтому пейте лимонную водичку и для хорошего настроения!