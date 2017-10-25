Ученые нашли взаимосвязь между спортом и сексуальной ативностью

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Принято считать, что физические нагрузки это всегда хорошо. Но с этим готовы поспорить ученые США из Университета Северной Каролины. Особенно если это касается женщин.Они выяснили в результате своего исследования, что занятие спортом отбивает желание заниматься сексом у представительниц прекрасного пола.Это особенно наблюдается у тех, кто много времени проводит в зале. Оказывается, у таких девушек, меньше работает гипофиз, что приводит к меньшей выработке эстрогена и тестостерона. Их количество в крови влияет на то, насколько сильно тянет к активной половой жизни.Кроме этого ученые отметили, что нужно оставлять жировую прослойку для нормальной работы организма. Для мужчин норма 16-20%, а для женщин 8-14%.