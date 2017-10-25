Ученые нашли взаимосвязь между спортом и сексуальной ативностью
Они выяснили в результате своего исследования, что занятие спортом отбивает желание заниматься сексом у представительниц прекрасного пола.
Это особенно наблюдается у тех, кто много времени проводит в зале. Оказывается, у таких девушек, меньше работает гипофиз, что приводит к меньшей выработке эстрогена и тестостерона. Их количество в крови влияет на то, насколько сильно тянет к активной половой жизни.
Кроме этого ученые отметили, что нужно оставлять жировую прослойку для нормальной работы организма. Для мужчин норма 16-20%, а для женщин 8-14%.
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