Назальный гель поможет восстановить мужское либидо

Втирание специального геля в нос может быть эффективным способом, помогающим повысить мужское либидо и бороться с импотенцией без побочных эффектов, сообщают ученые из Бразилии. В настоящее время исследователи проверяют, может ли гель, содержащий тестостерон, лечить мужчин с дефицитом данного гормона. Медики считают, что тестостерон, проникающий в организм через нос, будет активен же менее чем через час.Согласно данным Европейской ассоциации урологов, до 12,8% европейских мужчин среднего возраста имеют дефицит тестостерона. Уровни этого гормона неуклонно падают у мужчин в возрасте от 30 до 40 лет со скоростью менее 2% в год. Это не приводит к проблемам на раннем этапе, но дефицит тестостерона, который развивается в дальнейшем, иногда может вызывать такие проблемы, как снижение либидо, импотенция, перепады настроения, раздражительность, потеря мышечной массы, снижение способности к физическим нагрузкам и бессонница.Новый гель, названный Nasotestt, считается более удобным, чем современные кремы для кожи, которые могут переноситься не всеми пациентами, включая женщин-партнеров, и могут привести к появлению угревой сыпи и лишних волос на теле. Отмечается, что гель Nasotestt может работать быстрее из-за плотного кровоснабжения в полости носа. Это означает, что мужчины могут получать более низкие дозы тестостерона, избегая побочных эффектов, таких как изменения настроения, жирная кожа и проблемы с предстательной железой.В ходе испытаний пациенты будут смазывать каждую ноздрю гелем Nasotestt три раза в день, чтобы средство попало в кровоток.