Чрезмерное увлечение физкультурой вредно для сердца
Известно, что регулярные физические нагрузки значительно замедляют как процесс образования атеросклеротических бляшек, так и их кальцификацию.
Однако, как подчеркивают американские ученые из университета штата Иллинойс в Чикаго, все хорошо в меру…
Другими словами, человек, который подвергает свой организм слишком большим нагрузкам, в конечном итоге добьется не снижения риска развития атеросклероза, кальцификации артерий и инфаркта, а его увеличения.
Авторы статьи, опубликованной в последнем выпуске онлайнового журнала Mayo Clinic Proceedings, на протяжении 25 лет (с 1985 по 2011 год) 8 раз тщательно обследовали 3 175 мужчин. К началу исследования участникам исполнилось от 18 до 30 лет, а к моменту его завершения их возраст составлял от 43 до 55 лет. Среди испытуемых были как афроамериканцы, так и представители европеоидной расы.
В ходе каждого медицинского осмотра ученые также опрашивали участников об интенсивности их занятий спортом и физкультурой, а также об их физических нагрузках вообще.
В зависимости от продолжительности физических нагрузок в течение каждой недели испытуемые были разбиты на 3 группы:
- группа I: нагрузка менее 150 минут в течение недели;
- группа II: нагрузка в среднем 150 минут в неделю;
- группа III: нагрузка более 450 минут в течение недели.
Обследование, проведенное по истечении 25 лет, показало, что общий риск развития кальцификации коронарных артерий вне зависимости от цвета кожи у участников из группы III по сравнению с испытуемыми из группы I был выше на 27%.
А у белых участников исследования, подвергавших себя нагрузкам более 450 минут в неделю, такой риск повышался на 86%.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил student в категорию Разное
Добавить комментарий