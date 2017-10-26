Чрезмерное увлечение физкультурой вредно для сердца



группа I: нагрузка менее 150 минут в течение недели;



группа II: нагрузка в среднем 150 минут в неделю;



группа III: нагрузка более 450 минут в течение недели.



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«Плохой» холестерин – не единственная причина сужения просвета артерий, вызываемого холестериновыми бляшками. Процесс атеросклероза может усугубляться за счет накопления кальция в таких бляшках, что ускоряет сужение просвета артерий, питающих кровью сердце –этот процесс приводит к развитию ишемической болезни сердца и к инфаркту миокарда.Известно, что регулярные физические нагрузки значительно замедляют как процесс образования атеросклеротических бляшек, так и их кальцификацию.Однако, как подчеркивают американские ученые из университета штата Иллинойс в Чикаго, все хорошо в меру…Другими словами, человек, который подвергает свой организм слишком большим нагрузкам, в конечном итоге добьется не снижения риска развития атеросклероза, кальцификации артерий и инфаркта, а его увеличения.Авторы статьи, опубликованной в последнем выпуске онлайнового журнала, на протяжении 25 лет (с 1985 по 2011 год) 8 раз тщательно обследовали 3 175 мужчин. К началу исследования участникам исполнилось от 18 до 30 лет, а к моменту его завершения их возраст составлял от 43 до 55 лет. Среди испытуемых были как афроамериканцы, так и представители европеоидной расы.В ходе каждого медицинского осмотра ученые также опрашивали участников об интенсивности их занятий спортом и физкультурой, а также об их физических нагрузках вообще.В зависимости от продолжительности физических нагрузок в течение каждой недели испытуемые были разбиты на 3 группы:Обследование, проведенное по истечении 25 лет, показало, что общий риск развития кальцификации коронарных артерий вне зависимости от цвета кожи у участников из группы III по сравнению с испытуемыми из группы I был выше на 27%.А у белых участников исследования, подвергавших себя нагрузкам более 450 минут в неделю, такой риск повышался на 86%.