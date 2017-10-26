5 признаков, что пора проводить очищение организма

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Детокс — способ быстро и мягко избавить организм от шлаков и токсинов. Основополагающие принципы этого популярного метода комплексного оздоровления — полное очищение и уход за собой. Чистка тела — прекрасный способ помочь организму настроиться на правильное питание.С помощью детокса можно победить основные проблемы со здоровьем: лишний вес, проблемы с кожей и пищеварением, хроническую усталость и еще массу разных неприятностей. Эксперты рассказали, какие симптомы явно указывают на то, что вам срочно необходим детокс.Замедленный метаболизм — следствие неправильного питания. Если в вашем рационе преобладают сладкие, мучные, соленые и жирные продукты, а вы питаетесь несбалансированно и бесконтрольно, расстройство желудка — естественное следствие такого режима.Лучший способ пересмотреть свои привычки и приучить себя к здоровому рациону — начать непродолжительную детокс-диету, которая очистит организм от шлаков и токсинов, а после этого включать в свое меню больше продуктов, богатых клетчатой (овощи, зелень, цельные злаки).Красивая, чистая, сияющая кожа — показатель здорового организма. Нездоровый цвет лица, тусклая и дряблая кожа — еще одно следствие неправильного питания, которое, к счастью, очень просто устранить с помощью детокса.Первое и обязательное условие, которое вы должны соблюдать, выбирая детокс для очищения кожи — пить больше воды. Но даже при таком раскладе телу понадобится хотя бы несколько дней, чтобы полностью вывести токсины. Кстати, жидкая диета — оптимальный вариант легкого и эффективного очищения организма.Мы редко замечаем моменты, когда грань между удовольствием и привычкой исчезает, а какие-то вкусовые пристрастия прочно входят в нашу жизнь, превращаясь в рутину, незаметно поражающую наше здоровье.Легче всего мы «подсаживаемся» на соль и сахар: всем, кто злоупотребляет этими добавками, уже сложно прожить хотя бы день без порции сладкого или съесть несоленое блюдо. Детокс поможет вам избавиться от тяги к вредным продуктам, очистит вкусовые рецепторы, настроит на свежую волну и изменит ваши пищевые привычки.Постоянная усталость, вялость, нежелание работать вкупе с первыми симптомами проблем со здоровьем — возможный сигнал, что вашему организму требуется чистка, а вам пора кардинально пересмотреть свой образ жизни.Отказ от алкоголя, жирной и сладкой пищи — первые шаги детокс-диеты, направленной на поддержание тонуса. Вы сразу заметите кардинальные изменения к лучшему, как только отдадите предпочтение свежим и натуральным продуктам, фруктам и овощам, а также прочей растительной пище.Вы вроде бы все делаете правильно, но вес встал, а фигура уже давно не может приблизится к идеалу? Быстрая потеря незначительного количества килограммов, превосходное самочувствие и правильная мотивация — еще один бонус детокс-диет, которые прекрасно решают проблемы лишнего веса и комплексного очищения организма.Для того чтобы избавиться от лишнего веса, мы рекомендуем придерживаться любого питьевого детокса 3–10 дней.