Что нельзя добавлять в чай

С чем вы любите пить чай – с сахаром или медом? Даже очень полезный продукт при неправильном использовании вместе с чаем может не только потерять свои ценные свойства, но и превратиться в опасный канцероген.. Ученые неоднозначно относятся к такому смешиванию. Имеется статистика: у представителей тех народов, где сахар в чай предпочитают не добавлять, реже развиваются онкологические заболевания. Однако некоторые специалисты считают, что в большей степени это относят к черному чаю. По их мнению, на положительные свойства зеленого чая сахар не влияет – даже наоборот, усиливает целебные свойства, так как помогает лучше усваивать содержащиеся в напитке катехины. Диетологи, как правило, против того, чтобы пить чай со сладостями. Они считают, что в этом случае размываются границы дозволенного – конфет с чаем, к примеру, можно съесть в два-три раза больше, чем без него.. Известно, что в чае есть важный компонент – катехины, служащие природными и весьма сильными антиоксидантами. Именно катехины нейтрализуют действие свободных радикалов, портящих клетки и вызывающих онкологические опухоли. Катехина в чае больше, чем в большинстве овощей и фруктов. Кроме того, катехины тормозят развитие диабета и сердечно-сосудистой недостаточности. Однако учтите, что когда мы добавляем в чай молоко, часть этого уникального лечебного эффекта пропадает.Причина в том, что молоко отрицательно влияет на антиоксидантный потенциал чая. Соответственно, чай с молоком уже далеко не так полезен для сосудистой системы человека, чем чай без молока. Это можно считать доказанным после ряда экспериментов, проведенных немецкими учеными, когда выяснилось, что употребление черного чая ощутимо улучшало показатели артериального давления у всех, кто пил черный чай (особенно в сравнении с пившими просто горячую воду), а употребление одновременно с чаем еще и молока практически уничтожало лечебное действие чая. Впрочем, некоторые медики считают, что крест на чае с молоком ставить пока рано.. Мед полезнее сахара, но любители горячего чая с медом подвергают свое здоровье серьезной опасности. При температуре свыше 40° С в меде целиком разрушается ценный фермент диастаза, а при более высокой температуре (60° С) мед превращается в канцероген – содержащаяся в нем фруктоза окисляется, а продукт этого окисления способен спровоцировать возникновение злокачественных новообразований в желудке, кишечнике и других органах пищеварительной системы. Класть мед в горячий чай категорически не рекомендуется!. Так же, как и в случае с медом, лимон не нужно класть в горячий напиток. Под воздействием высоких температур в лимонах полностью разрушается витамин С и многие другие ценные компоненты. Для сохранения полезных качеств лимона его не стоит класть в чай сразу. Следует немного подождать, чтобы чай слегка остыл.