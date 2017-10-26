Названы самые стрессовые профессии

Исследователи опросили 2.669 человек, которые рассказали, насколько часто сталкиваются со стрессом на работе.Выяснилось, что работа 79% страховщиков связана с постоянными стрессовыми ситуациями.На втором месте оказались специалисты по кадрам и маркетологи. 73% представляющих эти профессий сообщили, что постоянно нервничают на работе.Третьими в рейтинге стали бухгалтеры и люди, работающие в сфере закупок. С постоянным стрессом сталкиваются 69%.Реже всех от стресса страдают представители профессий, где больше нужно работать физически: охранники и фитнес-тренеры.