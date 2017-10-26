Названы самые стрессовые профессии
Выяснилось, что работа 79% страховщиков связана с постоянными стрессовыми ситуациями.
На втором месте оказались специалисты по кадрам и маркетологи. 73% представляющих эти профессий сообщили, что постоянно нервничают на работе.
Третьими в рейтинге стали бухгалтеры и люди, работающие в сфере закупок. С постоянным стрессом сталкиваются 69%.
Реже всех от стресса страдают представители профессий, где больше нужно работать физически: охранники и фитнес-тренеры.
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Добавил Ivan в категорию Разное
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