Убедительные причины отказаться от сахара
Диетологи в последнее время все чаще стали напоминать о вреде сахара для здоровья, поэтому многие люди, ведущие здоровый образ жизни стараются различными способами отказаться от этого продукта. Получается не у всех и не с первого раза, а для тех, кто еще раздумывает на тему "а стоит ли отказываться от сахара?" эксперты рассказали о возможных негативных последствиях, которые могут произойти из-за того, что сахар присутствует в рационе питания.
Убедительные причины, которые должны подтолкнуть вас к отказу от сахара:
Сахар увеличивает тягу к курению. Оказывается, употребление сахара и одновременное курение приводит к глубокому затягиванию сигаретного дыма, который тащит за собой множество канцерогенных веществ. Более того, в таком случае зависимость от сигарет становится такой же крепкой, как и от наркотиков.
Сахар делает вас "зависящими" сладкоежками. Сахар является одним из самых главных продуктов, вызывающих зависимость. Отказаться от сахара не так легко, особенно тем, кто к нему уже привык и это свидетельствует о том, что "сахарная зависимость" существует.
Сахар - это главный продукт для дрожжевого грибка "Candida", который при размножении одаривает человека заболеванием, которое чаще называют "молочницей", а в медицине оно имеет название "кандидоз".
Сахар способствует развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы. Этот продукт стимулирует выработку инсулина в крови, который в свою очередь влияет на сердечный ритм, ускоряя его, а также сужая сосуды. Таким образом возникает гипертония и другие заболевания сердца и сосудов.
Сахар помогает раковым клеткам расти. Ученым удалось выяснить, какое вещество используют раковые клетки при делении и как оказалось - это фруктоза и инсулин.
Отказавшись от сахара раз и навсегда, вы улучшите качество своего здоровья и не столкнетесь в будущем с такими проблемами, как: кариес, ожирение, плохая кожа, заболевания сердца и сосудов, онкологические заболевания и серьезная зависимость от сладкого.
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