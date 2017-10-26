Убедительные причины отказаться от сахара

Эксперты перечислили перечень последствий, возникающих вследствие чрезмерного употребления сахара.Диетологи в последнее время все чаще стали напоминать о вреде сахара для здоровья, поэтому многие люди, ведущие здоровый образ жизни стараются различными способами отказаться от этого продукта. Получается не у всех и не с первого раза, а для тех, кто еще раздумывает на тему "а стоит ли отказываться от сахара?" эксперты рассказали о возможных негативных последствиях, которые могут произойти из-за того, что сахар присутствует в рационе питания.Оказывается, употребление сахара и одновременное курение приводит к глубокому затягиванию сигаретного дыма, который тащит за собой множество канцерогенных веществ. Более того, в таком случае зависимость от сигарет становится такой же крепкой, как и от наркотиков.Сахар является одним из самых главных продуктов, вызывающих зависимость. Отказаться от сахара не так легко, особенно тем, кто к нему уже привык и это свидетельствует о том, что "сахарная зависимость" существует., который при размножении одаривает человека заболеванием, которое чаще называют "молочницей", а в медицине оно имеет название "кандидоз".Этот продукт стимулирует выработку инсулина в крови, который в свою очередь влияет на сердечный ритм, ускоряя его, а также сужая сосуды. Таким образом возникает гипертония и другие заболевания сердца и сосудов.Ученым удалось выяснить, какое вещество используют раковые клетки при делении и как оказалось - это фруктоза и инсулин.Отказавшись от сахара раз и навсегда, вы улучшите качество своего здоровья и не столкнетесь в будущем с такими проблемами, как: кариес, ожирение, плохая кожа, заболевания сердца и сосудов, онкологические заболевания и серьезная зависимость от сладкого.