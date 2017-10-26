Белковая диета может вызвать рак

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Многие люди придерживаются белковой диеты, чтобы сбросить вес. Однако исследователи из США обнаружили: такая диета увеличивает риск развития рака и вероятность преждевременной смерти. Ученые около 20 лет следили за несколькими тысячами участников.Некоторые добровольцы придерживались белковой диеты. Исследование показало, что белковая диета стояла за 75% случаев рака и преждевременной смерти в группе людей 50-65 лет. Особенно опасен был животный белок.Ранее сотрудники Университета Огайо установили: улучшение рациона питания на 20% позволяет существенно снизить риск преждевременной смерти.Ученые проанализировали данные 48000 женщин в возрасте от 30 до 55 лет и 26000 мужчин в возрасте от 40 до 75 лет. Специалисты выяснили, что вероятность преждевременной смерти снижалась на 8-17% благодаря улучшению рациона питания на 20%.то эквивалентно замене одной порции мяса в день на горсть орехов или столовую ложку арахисового масла. Участники, чей рацион питания в течение исследования ухудшился, умирали раньше срока на 6-12% чаще.