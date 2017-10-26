Белковая диета может вызвать рак
Некоторые добровольцы придерживались белковой диеты. Исследование показало, что белковая диета стояла за 75% случаев рака и преждевременной смерти в группе людей 50-65 лет. Особенно опасен был животный белок.
Ранее сотрудники Университета Огайо установили: улучшение рациона питания на 20% позволяет существенно снизить риск преждевременной смерти.
Ученые проанализировали данные 48000 женщин в возрасте от 30 до 55 лет и 26000 мужчин в возрасте от 40 до 75 лет. Специалисты выяснили, что вероятность преждевременной смерти снижалась на 8-17% благодаря улучшению рациона питания на 20%.
то эквивалентно замене одной порции мяса в день на горсть орехов или столовую ложку арахисового масла. Участники, чей рацион питания в течение исследования ухудшился, умирали раньше срока на 6-12% чаще.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил med2ru в категорию Онкология
Добавить комментарий