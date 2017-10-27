Мобильные телефоны могут вызывать аллергию у детей
К такому выводу они пришли в рамках исследования, в ходе которого изучили воздействие содержащихся в телефоне металлов и деталей на людей.
Специалистам удалось установить, что содержащиеся в телефоне металлы, особенно никель, могут вызвать у детей контактный аллергический дерматит — распространенное аллергическое заболевание, протекающее с поражением кожных покровов, возникающее в результате непосредственного контакта кожи с аллергеном.
Тем не менее с возрастом такая вероятность снижается. Вследствие этого ученые советуют родителям держать мобильные телефоны подальше от детей хотя бы до достижения пятилетнего возраста.
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Добавил stefan в категорию Аллергология
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