Мобильные телефоны могут вызывать аллергию у детей, говорится в статье Pediatric Allergy, Immunology, and Pulmonology.К такому выводу они пришли в рамках исследования, в ходе которого изучили воздействие содержащихся в телефоне металлов и деталей на людей.Специалистам удалось установить, что содержащиеся в телефоне металлы, особенно никель, могут вызвать у детей контактный аллергический дерматит — распространенное аллергическое заболевание, протекающее с поражением кожных покровов, возникающее в результате непосредственного контакта кожи с аллергеном.Тем не менее с возрастом такая вероятность снижается. Вследствие этого ученые советуют родителям держать мобильные телефоны подальше от детей хотя бы до достижения пятилетнего возраста.