Ученые знают, как восстановить поврежденное сердце
Исследователи из Университета Северной Каролины получили более глубокое понимание того, каким образом клетки рубцовой ткани можно превращать в здоровую сердечную мышцу. А это открывает путь к развитию методики клеточного перепрограммирования и персонализированной медицины. Еще пять лет назад ученые опубликовали исследование, которое показало, что такое превращение является возможным, правда, исследователи не смогли объяснить каждый шаг данного процесса. И вот теперь это понимание имеется, так что наука еще на один шаг приблизились к тому, чтобы превращать клетки кожи в мышцы и нацеливаться только на нездоровые клетки, которые будут перепрограммировать.
По данным авторов исследования, открытие того, как этот процесс работает, скоро позволит перепрограммировать клетки кожи в клетки других органов, что станет важным шагом в деле развития персонализированной медицины. Когда сердце повреждается, то рубцовая ткань включается в процесс заживления, подобно другим мышцам в организме. Это происходит в ответ на болезни сердца или инфаркты. Однако рубцовая ткань является мертвым грузом. Она не сокращается подобно всему сердцу, а становится барьером в его нормальной работе. Если же сердце слишком перегружено этой рубцовой тканью, то оно может начать ослабевать, что и приведет к развитию сердечной недостаточности.
Однако исследователи из США доказали, что можно обратить данный процесс вспять. Многие клетки, как оказалось, являются более пластичными, чем это было принято считать. Они разработали методику с использованием вирусов для использования генетической терапии при воздействии на клетки рубцовой ткани сердца кардиофибробласты. Эта методика позволяет превращать их обратно в здоровые мышцы сердца.
Теперь ученые использовали математический алгоритм, который наряду с химическими и генетическими модификациями представляет собой максимально четкую демонстрацию того, как именно этот процесс работает.
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Добавил Ivan в категорию Кардиология
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