Ученые знают, как восстановить поврежденное сердце

Ученые выяснили, каким образом можно восстанавливать повреждённую сердечную ткань. Результаты этого исследования могут полностью трансформировать кардиохирургию.Исследователи из Университета Северной Каролины получили более глубокое понимание того, каким образом клетки рубцовой ткани можно превращать в здоровую сердечную мышцу. А это открывает путь к развитию методики клеточного перепрограммирования и персонализированной медицины. Еще пять лет назад ученые опубликовали исследование, которое показало, что такое превращение является возможным, правда, исследователи не смогли объяснить каждый шаг данного процесса. И вот теперь это понимание имеется, так что наука еще на один шаг приблизились к тому, чтобы превращать клетки кожи в мышцы и нацеливаться только на нездоровые клетки, которые будут перепрограммировать.По данным авторов исследования, открытие того, как этот процесс работает, скоро позволит перепрограммировать клетки кожи в клетки других органов, что станет важным шагом в деле развития персонализированной медицины. Когда сердце повреждается, то рубцовая ткань включается в процесс заживления, подобно другим мышцам в организме. Это происходит в ответ на болезни сердца или инфаркты. Однако рубцовая ткань является мертвым грузом. Она не сокращается подобно всему сердцу, а становится барьером в его нормальной работе. Если же сердце слишком перегружено этой рубцовой тканью, то оно может начать ослабевать, что и приведет к развитию сердечной недостаточности.Однако исследователи из США доказали, что можно обратить данный процесс вспять. Многие клетки, как оказалось, являются более пластичными, чем это было принято считать. Они разработали методику с использованием вирусов для использования генетической терапии при воздействии на клетки рубцовой ткани сердца кардиофибробласты. Эта методика позволяет превращать их обратно в здоровые мышцы сердца.Теперь ученые использовали математический алгоритм, который наряду с химическими и генетическими модификациями представляет собой максимально четкую демонстрацию того, как именно этот процесс работает.