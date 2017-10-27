Ученые обнаружили уникальный метод лечения алкоголизма

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Американские ученые утверждают, что совсем скоро лечение алкоголизма достигнет нового уровня эффективности. Медики смогут бороться с алкогольной зависимостью у пациентов с помощью манипуляций в мозге, которые лежат в основе раздражительности.По мнению ученых из Университета штата Иллинойс и Медицинского центра Джесси Брауна, взаимосвязь между повышенной раздражительностью и склонностью к употреблению алкоголя - это ключевой фактор инициации и поддержания алкогольной зависимости. Именно это положение станет основой разработки нового метода лечения алкоголизма, утверждают специалисты.По мнению ученых, человек, который страдает от алкогольной зависимости, употребляет спиртные напитки как своеобразное лекарство, помогающее ему бороться с состоянием раздраженности. На основе данного положения ученые открыли молекулярную основу взаимосвязи между алкоголизмом и склонностью к частой раздражительности.