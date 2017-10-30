Фитосборы для лечения предраковых состояний и профилактики рака

Для лечения предраковых состояний и профилактики рака можно использовать проверенные веками народные средства. Однако перед их применением лучше проконсультироваться с врачом.Смешайте по 1 части корня лопуха большого, травы дымянки лекарственной, веток омелы белой, травы хвоща полевого, травы шалфея лекарственного.Залейте 1 ст. ложку сырья 1 стаканом кипятка, настаивайте 1 час, процедите перед употреблением.Пейте по 1/4–1/2 стакана 3–4 раза в день перед едой.Заварите 2 ст. ложки сбора 1 стаканом кипятка и настаивайте 1,5 часа. Концентрированный настой используйте для примочек.Смешайте по 3 части корня лопуха и цветков календулы и по 1 части корневища аира обыкновенного и травы душицы.Залейте 1 ст. ложку смеси 1 стаканом кипятка и нагревайте на водяной бане 20 минут. Дайте снадобью настояться в течение 15 минут. Пейте по 1/2 стакана 4 раза в день до еды.Смешайте по 5 частей корня лопуха обыкновенного, травы клевера лугового, по 4 части травы зубчатки поздней, травы сабельника болотного, череды трехраздельной, по 2 части травы будры плющевидной, листьев крапивы двудомной, цветков лабазника вязолистного, цветков календулы, корневища пиона уклоняющегося, травы татарника колючего, чистотела большого.Засыпьте в термос 2 ч. ложки смеси, заварите 1/2–1 стаканом кипящей воды, настаивайте 6 часов, процедите. Пейте в теплом виде по 1/2 стакана настоя 3 раза в день за 1 час до еды. Курс лечения – 1 месяц, перерыв – 10 дней, затем еще курс.