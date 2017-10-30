Открытие: кожа играет важную роль в регуляции кровяного давления
В ходе исследования специалисты помещали подопытных животных в условия нехватки кислорода. Ученые заметили: у мышей без одного из двух HIFs в коже (HIF-1a либо HIF-2a) реакция на снижение уровня кислорода изменилась по сравнению с контрольной группой. Изменения затронули ЧСС, кровяное давление, температуру кожи и общий уровень активности животных. Примерно то же самое произошло у грызунов без специфических белков, связанных с HIFs.
Кроме того, реакция обычных мышей на кислородное голодание оказалось сложнее, чем считалось ранее. За первые десять минут у них возрастали ЧСС и кровяное давление. Потом (за период продолжительностью до 36 часов) кровяное давление и ЧСС опускались ниже нормы. Приблизительно через 48 часов после нехватки кислорода ЧСС и кровяное давление нормализовались.
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