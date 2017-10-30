Медики выяснили, чего на самом деле хотят мужчины

Результаты масштабного опроса удивили.Недавно в Европе прошел масштабный опрос среди мужчин. Представители сильного пола отвечали на разнообразные вопросы, касающиеся личной жизни, секса, брака и воспитания детей.Результаты заставляют задуматься...70% мужчин очень уважительно относятся к браку, видят в жизни с любимой женщиной преимущество для себя и собирается жениться.92% не возражают, если жена может зарабатывать больше - мужскую гордость данное обстоятельство никак не ущемляет.50% мужчин в возрасте до 30 лет, как оказалось, не имеют ничего против того, чтобы встречаться с женщиной с детьми.30% представителей противоположного пола хотят и собаку, и детей, а 13% - вообще никого.12% мужчин до 30 лет нуждаются в сексе ежедневно.75% достаточно несколько раз в неделю, а для 1% мужчин вполне хватает одного раза в месяц.15% мужчин мечтают о сексе с двумя партнершами.25% парней считают свободные отношения наиболее приемлемые в современном мире.