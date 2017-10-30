Три лучших компонента в косметике

«Солнцезащитный крем помогает сохранить вашу кожу, сокращая морщины. Выберите солнцезащитный крем, который имеет широкий спектр защит (как UVA и UVB) с фактором защиты не менее 15, предпочтительно 30», – добавляет врач. И советует также искать следующие компоненты в косметике.: Есть много различных типов антиоксидантов, которые могут быть найдены в природе. Многие витамины, такие как А, С и Е обладают антиоксидантными свойствами. Антиоксиданты могут проникать через кожу, превращая вредные свободные радикалы в безвредные соединения, тем самым останавливая повреждения ДНК, волокон эластина и коллагена. Некоторые антиоксиданты также могут помочь стимулировать производство коллагена, повысить восстановление клеток и высветлить пигментные пятна.:(в частности «медные» пептиды) используют в качестве наиболее эффективного средства для регенерации кожи. Исследования показали, что эти маленькие молекулы стимулируют выработку коллагена и эластина, а также способны выступать в качестве антиоксидантов. Медь является микроэлементом, который нужен каждой клетке.. Гиалуроновая кислота применяется в течение многих лет – она впитывает воду и увлажняет кожу. Использование средств, содержащих гиалуроновую кислоту помогает коже самовосстанавливаться после повреждений, спасает от сухости, экологических стрессов или раздражения.