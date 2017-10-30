Медики рассказали, как правильно мыть руки

Медики говорят о том, что чистота рук — важный залог здоровья человека, поскольку именно от этого правила гигиены зависит очень многое, в том числе, риски человека подхватить какой-либо вирус или заболевание. Поэтому так важно знать, как мыть руки правильно.Мытьё рук — это привычная для всех ежедневная процедура. Многие делают это совершенно автоматически, не задумываясь, что есть важные правила для данной процедуры.№1. Твердое или жидкое мыло должно полностью покрывать поверхность ваших рук, создавая «мыльные» перчатки.№2. Желательно тереть полностью ладони и пальцы круговыми и вращательными движениями.№3. Не забывайте протереть также и тыльные части ваших кистей, на которых могут скапливаться микроорганизмы.№4. Полностью протирайте ваши руки бумажными салфетками так, чтобы они стали полностью сухими.№5. Желательно, согласно рекомендациям дерматологов, совершать гигиеническую процедуру мытья рук не меньше двадцати секунд.Также не нужно забывать, что после данной гигиенической процедуры необходимо протереть хорошо кран, на котором, как правило, скапливается чрезмерное количество бактерий, бумажным полотенцем и закрыть его тоже посредством него, а не чистыми руками. Кстати, стоит сказать, что мыть руки можно под напором холодной воды, а не только горячей или же теплой. Ранее было, что холодная вода может быть опасна для здоровья человека.