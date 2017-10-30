Похудеть без вреда для здоровья: 7 продуктов, богатых растительным белком

Похудеть и при этом не причинить вреда здоровью — это, вне всяких сомнений, цель каждого, кто хочет избавиться от лишних килограммов и жировых отложений, которые скапливаются, главным образом, в области бедер и живота (а у кого-то и в других частях тела тоже).Это задача не из легких. Чудес не бывает, а потому последнее, на что стоит рассчитывать, это на моментальный результат: в этом случае все, что вы будете делать, будет сопряжено с риском для здоровья.Мы же, со своей стороны, предлагаем вам следующее: во-первых, сходить на прием к врачу, чтобы оценить свое физическое состояние. А затем составить для себя график ежедневных процедур, пусть они будут не очень сложными, но повышающими вашу мотивацию.Ежедневная прогулка, какая-то аэробная нагрузка и, прежде всего, здоровый рацион питания, — вот основные ключи к тому, чтобы похудеть без вреда для здоровья.И сегодня мы как раз хотели поговорить о последнем факторе: правильном питании.Ведь в вашем распоряжении есть 7 замечательных овощей, которые нам подарила сама природа, они помогут вам избавиться от лишних килограммов и при этом не навредить себе.Они вкусны и богаты растительными белками. Хотите узнать о них побольше?Хотите похудеть без вреда для здоровья? Скажите «да» этим белкам!Прежде чем назвать эти 7 лучших овощей, мы хотели бы немного разъяснить вам, в чем заключается важность белков, когда речь заходит о борьбе с лишним весом.Когда мы едим продукты, богатые белками, то обеспечиваем себе продолжительное чувство сытости.Этого не происходит, когда мы едим, в примеру, быстрые углеводы или сладости. В последнем случае, даже наоборот, мы чувствуем себя еще более голодными.Еще один факт, который следует учитывать, — это то, что при отсутствии необходимого количества белков в нашем рационе при похудении, мы рискуем потерять вместе с жиром еще и мышечную массу.Это то, что вы можете увидеть у большинства людей, которым удалось сбросить лишний вес: дряблость мышц и провисание кожи. Они потеряли свою мышечную массу!А белки как раз способствуют формированию мышц и уменьшению количества жира в организме.Кроме того, при потреблении продуктов, богатых белками, наше тело тратит значительно больше энергии на их переваривание и усвоение (термогенез).Это обеспечивает нам больший метаболический эффект, чтобы сжигать больше жира.Как видите, сплошные преимущества. И тем не менее важно не переусердствовать. Лучше всего сочетать животные белки (например, мясо индейки) и растительные, которые мы сейчас вам перечислим:Шпинат — это один из наиболее питательных и полезных видов зелени, который к тому же поможет нам похудеть.В нем содержится много белка, а также незаменимые аминокислоты.Еще в его питательный состав входит фолиевая кислота, марганец, магний, железо, калий, кальций, витамин А и витамин С.В дополнение к высокому содержанию белков в шпинате много антиоксидантных соединений, которые помогают снимать воспаление.Предлагаем вам приготовить салат из листьев шпината, клубники и лесных орехов.Кресс-салат относится к семейству крестоцветных (как брокколи или брюссельская капуста), а значит в нем тоже содержится большое количество белка.Еще в его состав входят витамин А, витамин С, витамины группы В и такие минералы, как кальций, марганец и калий.С другой стороны, важно отметить, что при тепловой обработке кресс-салат теряет свои антиоксиданты, а потому лучше всего потреблять его сырым (в салатах).А вы уже пробовали ростки люцерны? Они придадут оригинальный вкус вашим блюдам. В них почти не содержится калорий, зато много питательных веществ, полезных для нашего организма.В этих ростках тоже содержатся витамины группы В, витамины С и К, а также минеральные вещества: железо, магний, фосфор, цинк и медь.Еще один факт, который может вас заинтересовать, это то, что ростки люцерны способствуют уменьшению плохого холестерина в крови, помогают облегчить симптомы менопаузы и даже предотвратить остеопороз.Вы полюбите китайскую капусту. Она не только поможет вам похудеть без вреда для здоровья, но и придаст оригинальный вкус вашим привычным блюдам.В ней так же содержится большое количество белка, а еще кальций, калий, марганец, железо и витамины А, С и К.Благодаря антиоксидантным соединениям, входящим в питательный состав китайской капусты, она помогает бороться с различными видами рака.Так что не сомневайтесь больше и в следующий раз обязательно купите ее в магазине.Спаржа — это очень популярный сегодня овощ. А известен он стал благодаря высокому содержанию питательных веществ. Всего из 134 гр спаржи, например, мы получаем около 2,9 гр белка.К тому же, это превосходный источник витаминов A, B, K и минеральных веществ (медь, марганец, фосфор и магний).Нельзя не отметить и наличие в спарже таких веществ, как фруктоолигосахариды, обладающих пребиотическим действием, то есть стимулирующих рост полезных бактерий в нашей кишечной флоре.Спаржу можно приготовить в духовке, на гриле, на пару или же просто отварить. В любом виде она будет вкусна и полезна.Брокколи — это еще один овощ, богатый растительными белками. Его можно потреблять как в сыром виде, так и приготовленным.В брокколи очень мало калорий, но при этом эта капуста невероятно сытная. Кроме того, она обеспечивает наш организм растительными соединениями и флавоноидовами, такими как каемпферол, например.Любопытно, но если вы приготовите брокколи на пару, то ваша печень скажет вам за это «спасибо». А еще потребление брокколи поможет понизить уровень холестерина в крови.Брюссельская капуста отлично подходит для борьбы с лишним весом. Это превосходный источник белка, клетчатки и витаминов.Еще вам будет интересно узнать, что этот овощ заботится о здоровье нашего кишечника, помогая убивать вредные бактерии, находящиеся там.Брюссельскую капусту можно приготовить на гриле или в духовке. Она станет хорошим гарниром к любому блюду.Надеемся, что наши предложения станут для вас полезными при составлении плана по борьбе с лишними килограммами. Только постарайтесь не отказываться совсем от животных белков и, конечно, дополняйте свою диету физическими упражнениями.