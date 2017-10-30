Названы продукты, которые лучше всего спасают от похмелья

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Полезная информация в преддверии выходныхНакануне выходных в сети появилась интересная информация о том, как спастись от неприятных последствий похмелья.В первую очередь, после употребления алкоголя организм обезвожен и нуждается в жидкости. Лучше всего употреблять воду с лимоном и имбирем, травяной и зеленый чай. Полезным будет томатный сок. Он богат различными кислотами, витамином С, калием, натрием, пектином и ликопин. Все эти полезные элементы ускорят процесс выведения токсинов из организма и вернут вам энергию. Томатный сок можно дополнить зеленью и приправами – так вкуснее.Очень часто после бурного алкогольного "отдыха" желудок не может справиться со многими блюдами. Именно поэтому стоит знать некоторые продукты, которые восстановят силы и придадут бодрости. Лучше всего утром – это куриный бульон. Желудок оценит этот подарок и быстро вернется в строй. Сделайте бульон максимально легким – добавьте только курицу, лук, зелень, морковь и сельдерей. Можно также попробовать яичницу. Яйца содержат аминокислоты, которые расщепляют токсины. Таурин, который содержится в яйцах, восстановит печень после алкогольного отравления и нормализует ее работу. Но стоит отказаться от чрезмерно жирных и жареных блюд с яйцами.Авокадо поможет восстановить баланс калия и улучшит снабжение мозга кислородом. Также полезными являются ягоды, фрукты и овощи. Это мгновенный и вкусный витаминный заряд. Идеально, если в составе вашего смузи будет банан или авокадо, которые содержат большое количество калия, полезных кислот и микроэлементов.