Осторожно: 10 признаков рака на ранних стадиях!

Как правило, рак, не дает каких-либо признаков на ранних стадиях.На самом деле, большинство видов этого угрожающего жизни заболевания обнаруживаются только на поздних стадиях развития, что усложняет процесс лечения. Эксперты рассказали о наиболее распространенных признаках рака, что поможет уберечь вас от фатальных последствий.Как и изменения в стуле, любое изменение, касающееся вашего цвета мочи, запаха или струи должно быть обсуждено со специалистом.. Рак гортани часто может привести к изменениям тона вашего голоса.Если порезы или раны слишком долго заживают, то это также может быть признаком рака. В таком случае иммунная система отдает приоритет борьбе с раком, поэтому заживление происходит медленно.. Если отложить в сторону простуду и грипп, то кашель также может быть вызван раком, который развивается в легких, пищеводе, горле, и даже в желудке.Любое кровотечение (за исключением менструального цикла у женщин) является причиной для беспокойства. Кроме того, кровь из сосков и матки необходимо обсудить с врачом без промедления.Белые волдыри во рту, на деснах или на языке и горле нуждаются в немедленной медицинской помощи.. Любой пищеварительный дискомфорт следует обсуждать с врачом, так как это ингибирует всасывание питательных веществ внутри вашего тела.Любые изменения в стуле, такие как кровь, боль во время дефекации, более светлый или темный цвет стула, запор или понос, все это «красная тревога», и нужно незамедлительно обратиться к врачу. Эти изменения часто являются индикаторами колоректального рака.Наиболее важные области включают в себя грудь, яички, подмышки, горло, живот, и другие мягкие ткани. Если касаясь этих областей, вы обнаружите что-то необычное, следует обратиться к врачу. Регулярное самостоятельное обследование может помочь вам определить изменения, прежде чем они успеют развиться в более крупные опухоли.Поскольку организм борется с раком, как с бактерией, иммунная система, чтобы уничтожить его, реагирует с помощью белых кровяных клеток. Вот почему циркуляция крови увеличивается в области, где раковые клетки растут, в результате чего кожа на ощупь теплая, плотная, зудит, и становится красной.