Конъюнктивит и воспаление век: 3 натуральных средства в помощь

При конъюнктивите и воспалении век хорошо помогают натуральные средства с использованием алое.Алоэ на кончике ножа опустить в стакан, долить очень горячей воды. Этим настоем промывать глаза со всех сторон 3–4 раза в день.Измельчить в кашицу 100 г листьев алоэ, положить в эмалированную посуду, накрыть крышкой, настоять в течение 1 часа. Затем довести до кипения, процедить, перелить в стеклянную посуду с плотной пробкой. Хранить в темном прохладном месте.Делать примочки тампоном, смоченным в этом растворе, и просто протирать кожу.100 г листьев алоэ измельчить в кашицу, положить в эмалированную посуду, накрыть крышкой, настоять в течение 1 часа. Затем довести до кипения, процедить, перелить в стеклянную посуду с плотной пробкой. Хранить в темном прохладном месте. Делать примочки тампоном, смоченным в этом растворе, и просто протирать кожу.