7 нетипичных признаков проблем с сердцем

Проблемы с сердцем часто маскируются под, казалось бы, нетипичные для сердечно-сосудистых заболеваний симптомы. В результате многие пациенты, перенесшие, например, инфаркт миокарда, отмечают, что даже не подозревали о своем состоянии, отмечают врачи.Причем проблемы с сердцем сегодня беспокоят не только лиц старшего возраста, но и молодых людей. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention), заболевания сердечно-сосудистой системы являются ведущей причиной смерти среди женщин в возрасте старше 35 лет и ответственны за 1 из 4 смертей. Ниже представлен список нетипичных симптомов, свидетельствующих о возможных проблемах с сердцем.Данный симптом может быть вызван разными причинами, однако среди прочего он может быть следствием проблем с сердечным клапаном. Кроме того, накопление жидкости (отек) является распространенным симптомом сердечной недостаточности. Для отеков, связанных с проблемами с сердцем, характерен восходящий характер — от ног к лицу.Сильная головная боль может быть симптомом инсульта или наличия сгустка крови в сосудах. Стоит обратить внимание на этот симптом, если он сочетается с такими проблемами, как скованность в шее, повышенная утомляемость, головокружение, или возникает внезапно. В таких случаях стоит обратиться за помощью к врачу.. Речь идет об очень сильной усталости. Как, например, та, которую человек испытывает при гриппе. Однако беспокоиться по этому поводу стоит лишь при наличии других симптомов.Если у человека появляется боль в животе, которая ранее не была для него характерной, это также может быть сигналом о проблемах с сердцем. Но подобные симптомы возможны и при нарушениях работы желудочно-кишечного тракта, поэтому на них стоит обратить внимание только при сочетании с другими симптомами.Обморок является следствием снижения уровня артериального давления и может быть признаком серьезной проблемы. Нарушение работы клапана сердца, которое приводит к нарушению циркуляции крови, повышенная частота сердечных сокращений или, наоборот, замедление работы сердца могут быть причиной обморока.Как и многие из вышеуказанных симптомов, иногда головокружение не является причиной для беспокойства. Легкое головокружение может быть результатом длительного стояния, обезвоживания и т.д. Но если головокружение повторяется, тогда пора обратиться к врачу. Головокружение может возникать из-за проблем с сердцем, в частности закупорки сосуда или нарушения работы клапана сердца.Опять же, сердечный приступ не всегда характеризуется непосредственно болью в сердце. Часто пациенты указывают на ощущение давления на грудь или верхнюю часть спины.