Онкологи рассказали, как не допустить рецидива рака груди

Медики поделились ценными советами с теми женщинами, которые уже сталкивались с диагнозом рак молочной железы.Неутешительная статистика рака груди говорит о том, что около 25% женщин, излечившихся от страшного заболевания, сталкиваются с рецидивом онкологии или даже метастазированием. Выявить причины таких осложнений крайне тяжело и, уж тем более, справиться с ними. Поэтому ученые постоянно ищут способы профилактики рецидивов рака груди и других видов онкологических заболеваний.Среди них уже выявлен самый главный и эффективный метод - это ежегодная маммография, на которой врач будет контролировать состояние молочных желез и вовремя сможет заметить какие-то изменения, которые в дальнейшем могут привести к повторному росту раковой опухоли в молочных железах.В одном из исследовательских институтов Канады было проведено глобальное исследование, в ходе которого было определено учеными, что регулярные физические нагрузки снижают риск рецидива рака груди почти на 41%.Ученые высчитали, сколько времени женщина должна уделять спорту в неделю, чтобы уберечься от повторного рака или метастазов в груди. Как оказалось, оптимально заниматься спортом 3,5 часа в неделю, то есть по 20-25 минут ежедневных умеренных физических нагрузок. Если женщина будет заниматься кардионагрузками или силовыми упражнениями, то ей можно вообще уделять всего 10-15 минут для ежедневных тренировок.Многие женщины даже не догадываются, что причиной развития рака груди, как и его рецидива, может послужить избыточная масса тела. Если у женщины несколько лишних килограмм, то у нее на 11% повышается риск заболеть раком, а в случае, когда у представительницы прекрасного пола ожирение, то ее шансы на рак молочной железы возрастает аж на 35%.В связи с такими статистическими данными онкологи настаивают на том, чтобы все женщины и особенно те, кто уже вылечился от рака груди, следили за своим весом и не допускали набора лишних килограммов.после химио- и гормональной терапии женщинам следует налегать на продукты, обогащенные витамином D, потому что он способствует укреплению костной ткани, а это мега-полезно для здоровья в процессе реабилитации после перенесенного рака.