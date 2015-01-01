Удаление катаракты снижает смертность у женщин

Операция по удалению катаракты снижает риск преждевременной смерти у женщин на 60%. К такому выводу пришли специалисты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.Их исследование, опубликованное в журнале JAMA Ophthalmology, показало, что женщины реже умирают из-за сосудистых болезней, инфекций, неврологических и легочных заболеваний, а также рака, если им удалили катаракту. Эксперты объясняют это тем фактом, что проходящие через операцию женщины могут жить впоследствии более безопасно, чем те, что живут с катарактами.В ходе своего исследования ученые собрали информацию в период с 1993 по 2015 годы, касающуюся свыше 70 000 женщин от 65 лет и старше, которые страдали от катаракты. 41 375 из них прошли через хирургические операции, благодаря которым они стали гораздо лучше видеть. Более половины участниц были курильщицами, а большинство употребляли менее 7 алкогольных напитков в неделю и имели индекс массы тела менее 25 пунктов.Из-за катаракты перед глазами человека появляются слепые зоны, которые со временем растут и закрывают обзор. В результате становится труднее читать, рассматривать лица других людей или управлять автомобилем. В ходе хирургической операции происходит замена хрусталика, что делает зрение снова ясным.Авторы исследования полагают, что данная операция снижает риск преждевременной смерти, поскольку повышает социоэкономический статус женщины, а это увеличивает ее шансы на получение более качественных услуг в органах здравоохранения. Кроме того, женщины с хорошим зрением реже падают и получают травмирующие переломы.