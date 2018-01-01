Электронные сигареты вынуждают подростков курить табак

Подростки, которые используют электронные сигареты, почти в два раза чаще становятся постоянными курильщиками табака, считают исследователи из Университета Ватерлоо. Полученные в ходе исследования результаты подтверждают предположение о том, что электронные сигареты могут побуждать молодых людей делать выбор в пользу обычных сигарет.Чтобы прийти к таким выводам, специалисты изучили 44000 школьников в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в 89 школах. Экспертами было проведено два опроса участников с разницей в один год. Было установлено, что подростки, которые использовали электронные сигареты во время опроса, на 79% чаще становились курильщиками табака в течение последующего года.Специалисты говорят, что электронные сигареты могут помочь снизить частоту курения после многолетней привычки курить табак, но при этом было бы безрассудно отвергать теорию о том, что раннее воздействие никотина увеличивает потребление табака в дальнейшей жизни. В то время как одни эксперты в области здравоохранения рассматривают электронные сигареты в качестве важнейшего инструмента в борьбе против курения табака, другие обеспокоены нерешенными проблемами безопасности и использованием электронных сигарет среди молодежи.