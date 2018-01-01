Правда и мифы о простуде и гриппе

Как питаться, чтобы не заболеть, стоит ли гулять в мороз и пить антибиотики от простуды? У каждого есть свои ответы на эти вопросы. Однако зачастую мы находимся в плену заблуждений. Натуропат Селин Туати комментирует самые распространенные из них.Прежде всего важно различать простуду и грипп. Грипп может вызвать только вирус. Каждый год появляются новые его разновидности, некоторые из них опасны для жизни. Простуда, вернее, ОРВИ, тоже чаще вызывается вирусами, но менее опасными, и редко – бактериями. Холод в обоих случаях ни при чем, хотя переохлаждение часто способствует снижению иммунитета, что повышает вероятность болезни.Это миф. Подобное заблуждение умышленно распространяют производители средств для профилактики простуды и гриппа. Они утверждают, что без их чудодейственной таблетки вы точно заболеете, а с ней риск заразиться снижается. В большинстве случаев может сработать разве что эффект плацебо. Наша иммунная система и так отражает большинство атак бактерий и вирусов. А укреплять ее разумнее не с помощью таблеток, а через правильное питание. Ведь более 70% клеток иммунной системы находится в кишечнике.«Не налегайте на тяжелую пищу, переваривание которой потребует много сил и энергии, – объясняет натуропат Селин Туати. – Ешьте фрукты и сезонные овощи, богатые витамином C (цитрусовые, киви, петрушка), продукты, богатые железом (свежие овощи, яичный желток, цельные злаки) и пробиотиками (йогурты и другие кисломолочные продукты). Ограничьте напитки, содержащие танины (вино, чай, кофе), – они мешают правильному усвоению железа. А также не увлекайтесь жирным и сладким».Эксперт рекомендует раз в неделю делать разгрузочные дни на овощах и фруктах, чтобы улучшить работу кишечника. И еще для крепкого иммунитета крайне важно хорошо высыпаться.Это миф. Конечно, голодать во время болезни не стоит. Организм нуждается в энергии для борьбы с воспалением. Впрочем, есть через силу тоже не надо – организм сам просигналит, когда ему понадобится пища. Если чувства голода нет, впихивать в себя еду излишне – ее переваривание задействует ресурсы организма, которые могли бы пойти на борьбу с болезнью. А вот пить нужно как можно больше.Это правда. «Проветривание поможет буквально выгнать из квартиры микробы, которых мы приносим каждый день на руках, одежде и обуви. Я рекомендую открывать окна каждое утро на 10 минут. Чем раньше, тем лучше: по утрам воздух в городе менее загазован», – советует Селин Туати.Это миф. До 6-7 лет дети часто болеют, так как их иммунная система еще не развита. «Родители боятся заразиться от ребенка, и их опасения могут стать реальностью из-за особенностей психосоматики», – объясняет натуропат.В сравнении с детским иммунитет взрослого может дать отпор большему количеству бактерий и вирусов, но все равно важно соблюдать определенные правила:— чаще мыть руки;— не целовать и не обнимать больного;— в качестве дополнительной профилактики можно принимать 30 капель экстракта косточек грейпфрута 3 раза в день.Это миф. Чем меньше мы двигаемся и реже бываем на улице, тем выше риск заболеть. Движение поддерживает оптимальный обмен веществ, а регулярные зимние прогулки закаляют организм. На улице риск подхватить простуду или грипп как раз меньше, чем в замкнутых помещениях – многолюдных торговых центрах, теплых квартирах и офисах, кинотеатрах.Важно: в морозы надо правильно одеваться. Потеть на улице в слишком теплой одежде еще опасней, чем мерзнуть. В мороз сильнее минус 15 градусов надевайте три слоя одежды: нательное хлопковое или термоболье, теплый свитер и брюки, пуховик или шубу.Правда и миф. Это будет не лишним, но только если у вас нет возможности вымыть руки теплой водой с мылом. Все антибактериальные средства ослабляют естественный защитный барьер кожи рук. Однако в периоды эпидемий полезно держать в сумочке и ящике рабочего стола такой гель. Кроме того, важно надевать перчатки в транспорте, не трогать лицо руками и минимизировать рукопожатия.Это правда. Промывать нос физраствором полезно, даже если у вас нет насморка. Осенью и зимой это должно стать такой же привычкой, как чистка зубов утром и вечером. Физраствор поможет нейтрализовать микробы на слизистой носа.Если нос уже заложен, помогут ингаляции с эфирным маслом эвкалипта. Растворите 3-4 капли в теплой воде и вдыхайте аромат несколько минут.Правда и миф. В каждом конкретном случае нужно советоваться с врачом. Но помните, что антибиотики бесполезны в случае вирусной инфекции, а большинство лекарств от простуды, например, растворимые порошки на основе парацетамола, помогают лишь облегчить симптомы, но не влияют на выздоровление. И все же, если совсем не лечиться, велик риск заработать осложнение или проболеть две недели вместо одной.