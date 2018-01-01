Правда и мифы о простуде и гриппе
Прежде всего важно различать простуду и грипп. Грипп может вызвать только вирус. Каждый год появляются новые его разновидности, некоторые из них опасны для жизни. Простуда, вернее, ОРВИ, тоже чаще вызывается вирусами, но менее опасными, и редко – бактериями. Холод в обоих случаях ни при чем, хотя переохлаждение часто способствует снижению иммунитета, что повышает вероятность болезни.
Организм не может самостоятельно защититься от вирусов
Это миф. Подобное заблуждение умышленно распространяют производители средств для профилактики простуды и гриппа. Они утверждают, что без их чудодейственной таблетки вы точно заболеете, а с ней риск заразиться снижается. В большинстве случаев может сработать разве что эффект плацебо. Наша иммунная система и так отражает большинство атак бактерий и вирусов. А укреплять ее разумнее не с помощью таблеток, а через правильное питание. Ведь более 70% клеток иммунной системы находится в кишечнике.
«Не налегайте на тяжелую пищу, переваривание которой потребует много сил и энергии, – объясняет натуропат Селин Туати. – Ешьте фрукты и сезонные овощи, богатые витамином C (цитрусовые, киви, петрушка), продукты, богатые железом (свежие овощи, яичный желток, цельные злаки) и пробиотиками (йогурты и другие кисломолочные продукты). Ограничьте напитки, содержащие танины (вино, чай, кофе), – они мешают правильному усвоению железа. А также не увлекайтесь жирным и сладким».
Эксперт рекомендует раз в неделю делать разгрузочные дни на овощах и фруктах, чтобы улучшить работу кишечника. И еще для крепкого иммунитета крайне важно хорошо высыпаться.
Чтобы выздороветь, нужно есть как можно больше
Это миф. Конечно, голодать во время болезни не стоит. Организм нуждается в энергии для борьбы с воспалением. Впрочем, есть через силу тоже не надо – организм сам просигналит, когда ему понадобится пища. Если чувства голода нет, впихивать в себя еду излишне – ее переваривание задействует ресурсы организма, которые могли бы пойти на борьбу с болезнью. А вот пить нужно как можно больше.
Надо проветривать помещение каждый день
Это правда. «Проветривание поможет буквально выгнать из квартиры микробы, которых мы приносим каждый день на руках, одежде и обуви. Я рекомендую открывать окна каждое утро на 10 минут. Чем раньше, тем лучше: по утрам воздух в городе менее загазован», – советует Селин Туати.
Мой ребенок болен, значит, я тоже скоро заболею
Это миф. До 6-7 лет дети часто болеют, так как их иммунная система еще не развита. «Родители боятся заразиться от ребенка, и их опасения могут стать реальностью из-за особенностей психосоматики», – объясняет натуропат.
В сравнении с детским иммунитет взрослого может дать отпор большему количеству бактерий и вирусов, но все равно важно соблюдать определенные правила:
— чаще мыть руки;
— не целовать и не обнимать больного;
— в качестве дополнительной профилактики можно принимать 30 капель экстракта косточек грейпфрута 3 раза в день.
Прогулки в морозы приводят к простуде
Это миф. Чем меньше мы двигаемся и реже бываем на улице, тем выше риск заболеть. Движение поддерживает оптимальный обмен веществ, а регулярные зимние прогулки закаляют организм. На улице риск подхватить простуду или грипп как раз меньше, чем в замкнутых помещениях – многолюдных торговых центрах, теплых квартирах и офисах, кинотеатрах.
Важно: в морозы надо правильно одеваться. Потеть на улице в слишком теплой одежде еще опасней, чем мерзнуть. В мороз сильнее минус 15 градусов надевайте три слоя одежды: нательное хлопковое или термоболье, теплый свитер и брюки, пуховик или шубу.
Во время эпидемий нужно протирать руки антибактериальным гелем
Правда и миф. Это будет не лишним, но только если у вас нет возможности вымыть руки теплой водой с мылом. Все антибактериальные средства ослабляют естественный защитный барьер кожи рук. Однако в периоды эпидемий полезно держать в сумочке и ящике рабочего стола такой гель. Кроме того, важно надевать перчатки в транспорте, не трогать лицо руками и минимизировать рукопожатия.
Нужно регулярно промывать нос
Это правда. Промывать нос физраствором полезно, даже если у вас нет насморка. Осенью и зимой это должно стать такой же привычкой, как чистка зубов утром и вечером. Физраствор поможет нейтрализовать микробы на слизистой носа.
Если нос уже заложен, помогут ингаляции с эфирным маслом эвкалипта. Растворите 3-4 капли в теплой воде и вдыхайте аромат несколько минут.
Лекарства помогают быстрее выздороветь
Правда и миф. В каждом конкретном случае нужно советоваться с врачом. Но помните, что антибиотики бесполезны в случае вирусной инфекции, а большинство лекарств от простуды, например, растворимые порошки на основе парацетамола, помогают лишь облегчить симптомы, но не влияют на выздоровление. И все же, если совсем не лечиться, велик риск заработать осложнение или проболеть две недели вместо одной.
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