У 45% людей развивается пищевая аллергия после 17 лет

Специалисты из Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии установили, что 45% людей страдают от пищевой аллергии в возрасте после 17 лет. По словам медиков, более 35% случаев аллергии на многие виды морепродуктов, включая креветки, крабов и омаров, не появляются до 17 лет. Исследование также показало, что чернокожие, азиатские и испаноязычные взрослые более подвержены риску развития определенных видов аллергии, чем белокожие взрослые. Полученные данные указывают на то, что люди не начинают реже страдать от аллергии по мере взросления, как считалось ранее.На настоящий момент мало что известно о распространенности пищевой аллергии среди взрослых по сравнению с тем, что наука сегодня знает о распространенности аллергии среди детей, говорят ученые. По словам исследователей, с 2011 года 8% детей в США сообщили о пищевой аллергии, 40% из них имели серьезную аллергическую реакцию, а у 30% была аллергия на несколько продуктов. В докладе отмечается, что распространенность аллергии на орехи и кунжут среди детей растет, а аллергия на арахис среди детей за последние 7 лет стала на 20% более распространенной. Чтобы прийти к таким выводам, специалисты опросили 53575 взрослых американцев.«Пищевая аллергия часто рассматривается как болезнь, которая начинается в детстве, поэтому данные о том, что 45% людей с пищевой аллергией переносят ее во взрослую жизнь, удивляют, – говорит доктор Ручи Гупта. – Поскольку многие взрослые считают, что пищевая аллергия в основном затрагивает детей, они, возможно, не думают проходить скрининг».