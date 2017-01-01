У 45% людей развивается пищевая аллергия после 17 лет
На настоящий момент мало что известно о распространенности пищевой аллергии среди взрослых по сравнению с тем, что наука сегодня знает о распространенности аллергии среди детей, говорят ученые. По словам исследователей, с 2011 года 8% детей в США сообщили о пищевой аллергии, 40% из них имели серьезную аллергическую реакцию, а у 30% была аллергия на несколько продуктов. В докладе отмечается, что распространенность аллергии на орехи и кунжут среди детей растет, а аллергия на арахис среди детей за последние 7 лет стала на 20% более распространенной. Чтобы прийти к таким выводам, специалисты опросили 53575 взрослых американцев.
«Пищевая аллергия часто рассматривается как болезнь, которая начинается в детстве, поэтому данные о том, что 45% людей с пищевой аллергией переносят ее во взрослую жизнь, удивляют, – говорит доктор Ручи Гупта. – Поскольку многие взрослые считают, что пищевая аллергия в основном затрагивает детей, они, возможно, не думают проходить скрининг».
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