Врачи объяснили, в чем отличие между женским и мужским мозгом

В чем же на самом деле разница?В повседневной речи часто можно услышать о том, как по-разному думают мужчины и женщины. Часто говорят, что мужчины более практичны и прямолинейны, в то время, как женщины любят манипуляции и различные «маленькие хитрости».Однако в чем же на самом деле существуют различия в мышлении разных полов? Чем отличается так называемый «мужской» и «женский» мозг? И так, прежде всего рассмотрим особенности мужского мозга. Да, действительно, для мужчин значительно проще оперировать формами и теоремами.Именно поэтому мужчины чаще бывают архитекторами. Если говорить о такой познавательной функции, как память, то определенное преимущество стоит отдать мужчинам. Они значительно лучше запоминают и оперируют структурированной и организованной информацией.А вот систематизировать информацию им не так уж и просто. К тому же, мужчинам проще удается решать тесты трехмерного пространственного вращения. Также они значительно легче оперируют абстрактными понятиями. Интересный тот факт, что среди мужчин чаще встречается заикание и другие расстройства речи.Теперь рассмотрим особенности женского мозга. Прежде всего стоит отметить, что женщины действительно имеют лучшее восприятие: они чувствуют, видят и слышат больше, нежели мужчины.К тому же, женщины раньше учатся говорить, читать и с большим желанием изучают иностранные языки. В восприятии цвета женщины также имеют преимущества, поскольку способны видеть больше оттенков. Относительно памяти известно, что женщины лучше запоминают зрительно информацию и лица.Интересно то, что женщины лучше владеют голосом и его тональностями, также они лучше владеют жестами и взглядами. Отметим, что эти факты не универсальны и не относятся ко всем мужчинам и женщинам. Ведь все эти показатели часто определяются индивидуальными особенностями человека.Некоторые ученые считают, что такие различия между полами вызваны эволюцией. Так, сильный пол более «адаптирован» к охоте на больших территориях, а также к борьбе и войне между племенами. Именно поэтому им нужно было хорошо ориентироваться в пространстве.А из-за отсутствия вербального контакта у них исторически менее развиты вербальные способности. В то же время исторически женщины более нуждались в общении и сотрудничестве, поскольку совместно опекались о огне и еде в племени.Помимо этого, женский мозг приспособился к потребности слабого пола в выращивании и обучении детей, что предусматривает вербальное взаимодействие.