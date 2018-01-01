Пивом в пластиковой бутылке можно запросто отравиться!

Cамо пиво как пищевой продукт неопасно для человека, а опасной может быть упаковка и условия хранения этого напитка. Если пиво долго хранится в пластиковой бутылке (ПЭТ-упаковке), то им можно и отравиться. Исследования проводились сотрудниками центра независимой потребительской экспертизы Санкт-Петербурга.Они исследовали способность трех видов тары - ПЭТ-упаковки, стеклянной бутылки и алюминиевой банки - обеспечить сохранение органолептических и физико-химических свойств пива в течение срока годности (шести месяцев). В частности, по 50-балльной системе оценивались прозрачность, вкус и аромат пива, а также его стойкость (образование осадка и помутнения) и пенообразование. Для исследования в обычных магазинах была закуплены образцы продукции в таре двух известных российских производителей пива. В результате анализа выяснилось, что лучше всего все указанные свойства пива сохраняются в алюминиевой таре, и хуже всего - в пластиковых емкостях.После трех месяцев хранения качество пива в ПЭТ- упаковке резко снижается. Так, его органолептические показатели падают в 2,2 раза, физико-химические - в 3,1 раза. При этом, лучше всего свойства пива сохраняются в банках благодаря герметичности упаковки, а стеклянные бутылки проигрывают им только из-за крышек, которые со временем начинают пропускать воздух. В заключение эксперт добавила, что учитывая результаты исследования, следует либо ограничить срок годности пива в пластиковой таре, либо помещать на таких упаковках предупреждения, что продукт может быть вреден для здоровья.