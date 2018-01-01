Рис и диарея: лучшие из врагов

Диарея случается, когда переполняется толстый кишечник в случае осмотических нарушений, например, в результате гастроэнтерита, который провоцирует ротавирус. То же самое происходит, когда нас атакуют некоторые бактериальные инфекции. Кишечник «забивается» водой, и человек страдает от диареи.Что делает рис или его отвар в этой истории? Ну, если честно, не так много, но все-таки. Польза риса объясняется наличием в нем обволакивающих веществ: они защищают стенки кишечника от воздействия триггеров, снимают раздражение, соответственно успокаивают кишечник. Кроме того, такое действие рисового отвара нормализует перистальтику, способствует правильному формированию каловых масс.Рис при диарее считается лучшим вяжущим средством за счет высокой концентрации крахмала в каше – благодаря ему связывается лишняя жидкость, массы в кишечнике становятся гуще. Более того, прием рисового отвара препятствует брожению и снижает проявления метеоризма (вздутие живота). Еще одно из полезных свойств риса – его питательность: он помогает частично восполнить недостаток питательных веществ в организме.Ну, и последняя деталь: рис в таком случае обязательно должен быть белым. Что касается коричневого риса, изобилующего клетчаткой, он только произведет «отягчающий эффект» на работу и без того пострадавшей пищеварительной системы.