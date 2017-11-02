Натуральное средство, которое поможет при эрозии шейки матки

Эрозия шейки матки – патологическое изменение, а точнее – дефект слизистой оболочки шейки матки. Статистика утверждает, что с этой проблемой сталкивается каждая вторая женщина детородного возраста, причем чаще эрозии обнаруживаются у молодых пациенток.Эрозия шейки матки в большинстве случаев протекает бессимптомно. Могут беспокоить кровянистые бели, но и они не являются верным признаком патологии слизистой шейки матки.Эрозия чаще всего выявляется только при гинекологическом обследовании, вот почему так важно регулярно посещать гинеколога. Для осмотра шейки матки во влагалище вводят зеркало и производят визуальный осмотр. Эрозия выглядит как ярко-красный участок слизистой оболочки шейки матки размером от 2 мм до 2 см в диаметре. Однако при визуальном осмотре устанавливается только наличие патологии, но не ее характер.Поэтому необходимы лабораторные анализы, в частности, цитологическое исследование соскоба, при котором изучаются особенности строения клеток поверхности шейки матки. Соскоб берут с определенного участка шейки матки – области стыка покровного эпителия, находящегося снаружи, и цилиндрического эпителия, выстилающего канал шейки матки изнутри.Зачем нужен этот анализ? Дело в том, что в соскобе могут обнаружиться так называемые «атипичные клетки», то есть клетки, измененные по форме, размерам, строению ядер. Бывает, что эти изменения вызываются злокачественным процессом, а он требует уже совсем другого лечения.Для лечения эрозии шейки матки используйте настойку эхинацеи на растительном масле.Измельчите траву и цветки эхинацеи, засыпьте их в банку и залейте растительным маслом из расчета 1 часть сырья на 10 частей подсолнечного нерафинированного масла.Настаивайте не менее 40 дней, процедите, храните в холодильнике на нижней полке.Для лечения эрозии шейки матки вставляйте во влагалище на ночь тампоны, пропитанные настойкой эхинацеи на подсолнечном масле. Подобное лечение рекомендуется при любых воспалительных заболеваниях матки.Настойку на растительном масле корня эхинацеи, приготовленную из расчета 1 часть сырья на 5 частей масла, принимайте внутрь по 1 ст. ложке 3 раза в день через 2 часа после еды.