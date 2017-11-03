Медики назвали лучшие продукты для завтрака
Благодаря обилию калия, который хорошо усваивается в составе нежирных сыров и красных помидоров, существенно увеличивается активность мозговой деятельности.
В холодный период года активность большинства людей снижается, наступает сонливость, апатия, упадок сил, сообщила врач Виктория Савицкая.
«В холода мы быстрее устаем, чаще хотим спать и сложнее концентрируемся на работе. Это создает немало проблем, если впереди очень сложный и ответственный день, а сил встать с кровати и собраться попросту нет. В таком случае, прежде всего, примите тонизирующий душ и выпейте стакан теплой воды с несколькими дольками лимона – такой напиток взбодрит лучше кофе» - отметила врач.
Даже если по утрам совершенно не хочется есть, легкий завтрак перед сложным днем обязателен, добавила эксперт, и он обязательно должен быть богат калием. Этот элемент стимулирует скорость мыслительной деятельности и ускоряет восприятие информации.
«К тому же калий поддерживает сердечно-сосудистую систему, что особенно важно, если в течение дня вам предстоит нервничать (например, во время важных переговоров или встречи с начальством)» - говорит врач.
При этом специалист советует заменить либо дополнить свой обычный завтрак грунтовыми томатами (можно полить их оливковым маслом и посыпать зеленью) и несколькими кусочками сыра. Эти продукты содержат в своем составе калий, который максимально быстро усваивается организмом.
В течение сложного дня, для перекуса захватите с собой творог с курагой и черносливом.
Помимо этого, активность мозга быстро стимулируют специи. Так, имбирь и тмин активируют внимание, черный перец, паприка и куркума улучшают мозговое кровообращение, препятствуют спазмам сосудов от перенапряжения.
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