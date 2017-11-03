Медики назвали лучшие продукты для завтрака

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Перед сложным рабочим днем лучше завтракать сыром с томатамиБлагодаря обилию калия, который хорошо усваивается в составе нежирных сыров и красных помидоров, существенно увеличивается активность мозговой деятельности.В холодный период года активность большинства людей снижается, наступает сонливость, апатия, упадок сил, сообщила врач Виктория Савицкая.«В холода мы быстрее устаем, чаще хотим спать и сложнее концентрируемся на работе. Это создает немало проблем, если впереди очень сложный и ответственный день, а сил встать с кровати и собраться попросту нет. В таком случае, прежде всего, примите тонизирующий душ и выпейте стакан теплой воды с несколькими дольками лимона – такой напиток взбодрит лучше кофе» - отметила врач.Даже если по утрам совершенно не хочется есть, легкий завтрак перед сложным днем обязателен, добавила эксперт, и он обязательно должен быть богат калием. Этот элемент стимулирует скорость мыслительной деятельности и ускоряет восприятие информации.«К тому же калий поддерживает сердечно-сосудистую систему, что особенно важно, если в течение дня вам предстоит нервничать (например, во время важных переговоров или встречи с начальством)» - говорит врач.При этом специалист советует заменить либо дополнить свой обычный завтрак грунтовыми томатами (можно полить их оливковым маслом и посыпать зеленью) и несколькими кусочками сыра. Эти продукты содержат в своем составе калий, который максимально быстро усваивается организмом.В течение сложного дня, для перекуса захватите с собой творог с курагой и черносливом.Помимо этого, активность мозга быстро стимулируют специи. Так, имбирь и тмин активируют внимание, черный перец, паприка и куркума улучшают мозговое кровообращение, препятствуют спазмам сосудов от перенапряжения.