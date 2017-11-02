Открытие: заразиться болезнью Альцгеймера можно через кровь

Канадские ученые провели новое исследование болезни Альцгеймера, узнав о ее свойстве передаваться через кровь во время переливания. Отмечается, кровь человека со смертельным недугом имеет одиночные частицы бета-амилоида, способные запускать разрушающие процессы в головном мозгу здоровых людей.Новую научную работу прокомментировал Вэйхун Сун, представляющий канадский университет Британской Колумбии. По словам специалиста, исследовав кровь больных Альцгеймером пациентов, он нашел в ней свободно плавающие одиночные частицы бета-амилоида.В лабораторных экспериментах канадские ученые перелили кровь с разрушающими головной мозг частицами в организм здоровых грызунов. К большому удивлению специалистов, в головном мозгу последних начали со временем развиваться дегенеративные процессы.Отметим, впервые о возможности заражения болезнью Альцгеймера во время переливания крови ученые заговорили в 2015 году, проведя анализ мозговых клеток людей, погибших от «коровьего бешенства». Тогда экспертам удалось установить возможность смертельного недуга прогрессировать в здоровом организме в результате заражения нервной ткани чужеродными прионами.