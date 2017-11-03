8 причин боли в спине

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Ощущение боли в спине приносит не только дискомфорт, но и часто полностью вынуждает нас перейти на постельных режим. Традиционные методы борьбы с такой болью – массаж и обезболивающие средства – не всегда дают результат, принося лишь временное облегчение. Чтобы окончательно решить проблему, нужно установить и лечить ее истинную причину.Как ни странно, но привычка подолгу (больше 13 часов в день, включая ночной сон) пролеживать на диване негативно отражается на нижнем отделе позвоночника – мышцы в этой области ослабевают и не могут полноценно поддерживать спину при ходьбе.Необходимость много часов проводить сидя, наоборот, перегружает нижний и верхний отдел позвоночника, откуда возникает боль, иногда сильная, в шее и пояснице.Совет. Ежечасно по 5-10 минут проделывайте небольшие упражнения на растяжку мышц спины – наклоны туловища влево-вправо, вперед-назад. Чтобы разогнать кровь в области малого таза, делайте приседания и выпады поочередно каждой ногой вперед.Звучит банально, но боли в спине становятся последствием употребления алкоголя и курения. Обе эти привычки нарушают нормальную циркуляцию крови, от чего страдают, в частности, позвоночник, межпозвоночные диски и мышцы спины. Поэтому, помимо способности усугублять болезненные ощущения, они еще и становятся их причиной.Совет. Употребляйте в неделю не более 50 мл спиртного. При невозможности резкого отказа от курения уменьшайте количество выкуренных сигарет. Желательно сделать УЗИ сосудов – вредные привычки увеличивают риск и ускоряют развитие атеросклероза.В виду особенностей строения тел, при возникновении боли в одном из органов болевые импульсы могут передаваться по нервным окончаниям совершенно в другие места. Поэтому заболевания желудочно-кишечного тракта и ротовой полости могут «отстреливать» как в шейном, так и поясничном отделах спины.Совет. Для начала, если нет ощутимых проблем с желудком и зубами, попробуйте изменить свой рацион питания. Включите в него побольше клетчатки (овощей и фруктов) и кисломолочных продуктов. Возможно, с налаживанием пищеварения и нормализацией микрофлоры кишечника и ротовой полости уйдут и боли в спине.Всем известно, что нервные перенапряжения, тревожность, хандра и депрессивные состояния способны спровоцировать тяжелые заболевания, ведь негативные процессы в нервной системе заодно вносят «коррективы» в гормональную систему и работу иммунитета. Боли в спине – не исключения. В результате стрессов возникает перенапряжение мышц.Совет. Лучшим методом борьбы с такими болями медики признают йогу и медитации. 15-20 минутные занятий дадут результат уже на следующий день.Считается, что физические упражнения положительно влияют на состояние спины. Да, но при условии, что нагрузки разумные. Избыточные же тренировки, подъем больших тяжестей или неправильно выполнение упражнения вызывают перенапряжение мышц, смещение межпозвоночных дисков и могут привести к полному обездвиживанию.Совет. Не игнорируйте боль в спине: крепатура в мышцах проходит в течение 2-3 дней, а более продолжительные неприятные ощущения уже являются сигналом о необходимости навестить врача и сделать рентген.Такие интимные болезни, как цистит, простатит или мочеполовые инфекции, часто проявляют себя по ноющей боли в области поясницы и крестца – болевые импульсы передаются по нервным окончаниям к органам малого таза.Совет. При появлении сомнительных выделений из влагалища или мочеиспускательного канала, резей при мочеиспускании или не отступающей 3-4 дня боли внизу спины отправляйтесь к урологу или гинекологу. Не вылеченные вовремя заболевания мочеполовой системы быстро переходят в хроническую форму и сложно поддаются лечению.Серьезные заболевания, в частности, развитие опухолей или ухудшение плотности костей, также проявляются «прострелами» и «нытьем» в спине. В таких случаях боль не отличается особой интенсивностью и обратит на себя внимание «измором».Совет. Следует пройти обследование на томографе. Современные возможности КТ и МРТ помогают выявить сложные заболевания на ранних стадиях, когда они еще поддаются лечению.Продолжительное ношение на одном плече тяжелой сумки или рюкзака может отразиться на состоянии верхнего или среднего отдела позвоночника. Все это провоцирует нарушения кровообращения и работы стабилизирующих мышц.Совет. Старайтесь равномерно распределять вес на обе руки. Бросайте привычку носить сумку на одну сторону — меняйте плечо каждые полчаса.