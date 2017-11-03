Если вы хотите поправиться (как набрать вес)

Если вы хотите избавится от худобы и поправиться, у народной медицины есть свои рецепты, повышающие аппетит и улучшающие пищеварение.Итак, раз вы решили набрать вес, то для начала установите себе определенный режим питания, для того чтобы выработать своеобразный рефлекс желудочно-кишечного тракта на переваривание и усвоение пищи. И еще надо взять себе за правило: любую еду начинать с овощных закусок, которые повышают аппетит и способствуют хорошему пищеварению.Улучшает аппетит и пищеварение, обладает желчегонным действием. 2 столовые ложки листьев и веточек растения заливают 0,5 л кипятка, настаивают 2 часа в теплом месте, процеживают и принимают по 1/3 стакана за полчаса до еды.Возбуждает аппетит, 10 г сухого растения заливают 1 стаканом кипятка, настаивают 1 час и принимают 3 раза в день. Так как настой василька очень горький, его пьют с медом или сахаром.Настой из ее корней - прекрасное средство, стимулирующее пищеварение. Принятый перед едой настой корней горечавки усиливает выделение желудочного сока из-за того, что раздражает окончания вкусовых нервов во рту и улучшает переваривание пищи в желудке и кишечнике. 30 г измельченных корней горечавки заливают 1 л хорошего белого вина и настаивают в течение нескольких дней. Принимают по 100 г перед едой.Эффективное средство против атонического расстройства пищеварения. 30 г травы заливают 1 л кипятка и настаивают 2 часа. Принимают перед едой для улучшения аппетита или после еды для улучшения пищеварения.20 г растения заливают 0,5 л кипятка, настаивают в теплом месте 2 часа, процеживают и принимают по 100 г за 30 минут до еды.1 чайную ложку травы залить стаканом воды, кипятить 10 минут, настаивать 30 минут. Принимать настой по столовой ложке три раза в день до еды.Две ложки сухих плодов с верхом заварить, как чай, и пить три раза в день после еды. Этот напиток очень богат витамином С. Еще один рецепт: пять столовых ложек измельченных плодов на литр воды. Кипятить 10 минут, укутать на ночь. Пить как чай в любое время суток, с чем угодно.