Что произойдет с телом, если бросить курить

По данным опроса ВЦИОМ, несмотря на антитабачный закон, курильщиков в России меньше не стало. Эта привычка есть у 34% россиян. Год назад их было 35%. Что, по-видимому, еще раз доказывает: лучший способ отказаться от сигарет (как и от любой другой вредной привычки) — не запреты, а серьезная мотивация. Вы наверняка уже много слышали о вреде курения. Мы подбросим еще несколько аргументов. Итак, что изменится в вашей жизни, если вы бросите курить?Мы привыкли считать, что предупреждения Минздрава относятся, скорее, к заядлым курильщикам. А 2–3 сигареты в день — это не курение, а так, баловство… Однако ученые исследовали влияние сигарет на здоровье «умеренных» курильщиков. Вывод однозначен: курение опасно даже в небольших дозах. По данным норвежских экспертов, выкуривание 1–4 сигарет в день в 3 раза повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Для сердца малые дозы табака почти так же вредны, как и большие. К тому же выкуривание небольшого количества сигарет в 5 раз повышает риск развития рака легких у женщин и в 3 раза — у мужчин. Хорошие новости: уже в конце первых суток после отказа от курения становится легче дышать, тонус сосудов нормализуется, выводятся из организма углекислоты и угарный газ, угнетающие функцию легких. Через 2 месяца эпителий легких восстанавливается.Лет тридцать назад в медицине появилось выражение «лицо курильщика» — впалые щеки, носогубные складки, отечность и сетка мелких морщин под глазами и вокруг губ… Не то, что вы хотите увидеть в зеркале, не правда ли? Токсические вещества (в сигаретном дыме их насчитывается несколько тысяч), мешают усваиваться витаминам-антиоксидантам А и С и снижают выработку коллагена. Первой страдает кожа — она становится бледной, сухой и дряблой. Если вы бросите курить, то уже через неделю вернется здоровый цвет лица. А через 2 недели в организме снизится количество свободных радикалов, увеличится содержание кислорода, улучшится метаболизм. Вы будете выглядеть гораздо моложе!Каждая (!) выкуренная сигарета отнимает 5–15 минут жизни. При «норме» в 15–20 сигарет ежедневно вы рискуете прожить на 10–12 лет меньше положенного срока. После 40 лет риск умереть преждевременно для курильщиков увеличивается в 10 раз. Курение дорого обходится не только здоровью, но и кошельку. Считайте сами: 90 рублей, потраченные на сигареты в день — это почти 33 тыс. рублей в год. Точно подсчитать, сколько вы сэкономите, бросив курить, можно с помощью «калькулятора курильщика» (такие легко найти в Интернете). Решайтест и начинайте новую жизнь без никотина!