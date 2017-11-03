Врачи предупредили мужчин об опасности бессимптомного простатита

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Эта форма простатита является одной из самых опасных для мужского здоровья.Простатит - это воспалительное заболевание предстательной железы у мужчин, которое имеет несколько форм. Самой непредсказуемой является бессимптомная форма простатита, когда недуг не проявляется сам по себе и диагностирую его обычно в процессе поиска причин бесплодия или подозрении на рак простаты.Определить бессимптомную форму простатита может только врач, обнаруживший в анализах секреции простаты увеличение уровня лейкоцитов. Частой причиной развития бессимптомного простатита являются бактерии. Вылечиться больной может за 1-1,5 месяца при условии, что доктор назначит эффективные препараты.- частые позывы к мочеиспусканию, в том числе и ночью;- уменьшенное количество спермы при эякуляции;- слабый поток мочи при мочеиспускании;- преждевременное семяизвержение, чего ранее мужчина мог не наблюдать за собой;- нарушение эрекции.Как только подобные симптомы станут беспокоить мужчину, ему необходимо как можно скорее наведаться к врачу и сдать необходимые анализы, чтобы удостовериться в причине их появления.Многие мужчины заблуждаются, когда считают, что причиной простатита является интимная связь с представительницей прекрасного пола. Сам по себе простатит не передается половым путем, а вот бактерии, которые являются его возбудителями, как раз и попадают в половые органы мужчины во время интимной близости.Вылечить даже хронический простатит возможно в 50% случаев, но многие из уже вылечившихся мужчин в скором времени вновь сталкиваются с рецидивом данного заболевания.