Как женщины относятся к отсутствию оргазма?

Большинство женщин предпочитают убеждать себя, что отсутствие оргазма в принципе не является проблемой. К такому выводу пришли ученые из Мичиганского университета, проведя опрос среди женщин 18-28 лет, чтобы выяснить, как они относятся к отсутствия оргазма во время полового акта с партнером.Согласно результатам исследования, большинство женщин предпочитают убеждать себя, что отсутствие оргазма в принципе не является проблемой. Другие девушки склонны думать об оргазме как о естественном явлении, которое не зависит от их воли. Еще одна группа женщин предпочитает надеяться на то, что рано или поздно им удастся достичь сексуального удовлетворения.По данным исследователей, эти тактики самовнушения позволяют девушкам избежать чувства ненормальности и снизить важность оргазма в сексуальной жизни.Исследование опубликовано в Journal of Sex Research.