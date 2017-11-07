Онкологи озвучили самую важную информацию о раке мозга

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Эта информация может пригодиться каждому.Рак головного мозга является одним из самых опасных видов онкологических заболеваний. Все потому, что в большинстве случаев он протекает на ранних стадиях бессимптомно, а иногда опухоль размещается в таких участках мозга, что провести операцию по ее удалению не представляется возможным.Более распространенным онкологи называют вторичный рак головного мозга, который развивается на фоне онкологии других органов. То есть, в мозг злокачественные клетки попадают уже, как метастатические, из других пораженных раком органов - легких, почек, кожи и груди. В таком случае лечение сильно усложняется и практически всегда приводит к печальным последствиям.Первичный рак мозга тоже нельзя назвать менее опасным, потому как опухоль может развиться мгновенно, не оставив человеку шансов на излечение и жизнь в целом. Но бывает и так, что рак мозга не прогрессирует и у медиков есть возможность оказать помощь больному и помочь ему выздороветь.- наследственный фактор;- радиационное излучение;- воздействие химических веществ;- травмы головы.Что касается последней причины рака мозга - травмы головы, то здесь ученые до сих пор спорят, потому как на их практике встречались случаи, когда опухоль росла в мозге человека, не получавшего ранее никаких травм, и наоборот, те люди, у которых за жизнь было много ранений головы, так и не заболели раком мозга.Частые головные боли, ухудшение зрения, общая слабость, резкое похудение - эти симптомы должны заставить вас обратиться к врачу и выяснить причину их возникновения. Перечисленные симптомы нередко проявляются на ранних стадиях рака головного мозга, а на них попросту не обращают внимания и находят причину в другом, теряя драгоценное время, которое зачастую определяет - вылечится человек от онкологии мозга или нет.