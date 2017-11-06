Диетолог подсказала, какие продукты снимают тревогу и стресс
Нервное перенапряжение испытывают многие люди, но не все знают, как с ним справиться. Для большинства стрессы становятся причиной ожирения, потому как борются они с ними при помощи калорийной пищи и алкогольных напитков. Диетологи категорически против такого подхода и убеждают, что ни один продукт не сможет справиться со стрессом, если уж и успокаивать нервы, то комплексно.
Чтобы снять нервное напряжение и не навредить фигуре следует:
Кушать кашу. При стрессах и нервном перенапряжении организм нуждается в витаминах группы В, а в кашах его более, чем достаточно.
Включить в рацион растительные жиры. Вещества, входящие в состав растительных масел, улучшают работу нервной системы и способствуют укреплению нервных клеток.
Не отказываться от мяса и рыбы. Полезные аминокислоты и белки, а также Омега-3 жирные кислоты (есть в рыбе), препятствуют разрушению клеток, в том числе и нервных.
Пить молоко и есть творог. Ни для кого не секрет, что осенняя депрессия - это следствие дефицита витамина D в организме. Соответственно, чтобы ее предупредить, следует пополнить его запасы, а сделать это можно с помощью молочных продуктов.
Налегать на фрукты, овощи, зелень и сезонные ягоды. Для тех, кто сталкивался хоть раз в жизни с гастритом, известно, что возникает это заболевание не только из-за неправильного питания и бактерии Хеликобактер пилори, а и от постоянных стрессов и волнения, чувства тревоги внутри и так далее. В свежих фруктах и овощах содержатся витамины и минералы, которые улучшают работу ЖКТ и препятствуют развитию гастрита, язвенной болезни и других заболеваний. Поэтому при стрессах необходимо за день съедать 4-5 порций даров природы в свежем и приготовленном виде.
Главное - это создать сбалансированное меню для себя, особенно в период нервного перенапряжения и когда усталость валит вас с ног. Правильное рациональное питание быстро восстановит нервную систему и позволит настроиться на позитивный лад.
Кстати, диетологи рекомендуют вообще ничего не кушать, а пить только воду, если человек оказался под влиянием стресса и у него пропал аппетит. Нет ничего плохого в 1-2 разгрузочных днях, а потом аппетит и сам появится.
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