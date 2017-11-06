Диетолог подсказала, какие продукты снимают тревогу и стресс

Эксперты подсказали, какими продуктами правильно "заедать" стресс.Нервное перенапряжение испытывают многие люди, но не все знают, как с ним справиться. Для большинства стрессы становятся причиной ожирения, потому как борются они с ними при помощи калорийной пищи и алкогольных напитков. Диетологи категорически против такого подхода и убеждают, что ни один продукт не сможет справиться со стрессом, если уж и успокаивать нервы, то комплексно.При стрессах и нервном перенапряжении организм нуждается в витаминах группы В, а в кашах его более, чем достаточно.Вещества, входящие в состав растительных масел, улучшают работу нервной системы и способствуют укреплению нервных клеток.Полезные аминокислоты и белки, а также Омега-3 жирные кислоты (есть в рыбе), препятствуют разрушению клеток, в том числе и нервных.Ни для кого не секрет, что осенняя депрессия - это следствие дефицита витамина D в организме. Соответственно, чтобы ее предупредить, следует пополнить его запасы, а сделать это можно с помощью молочных продуктов.Для тех, кто сталкивался хоть раз в жизни с гастритом, известно, что возникает это заболевание не только из-за неправильного питания и бактерии Хеликобактер пилори, а и от постоянных стрессов и волнения, чувства тревоги внутри и так далее. В свежих фруктах и овощах содержатся витамины и минералы, которые улучшают работу ЖКТ и препятствуют развитию гастрита, язвенной болезни и других заболеваний. Поэтому при стрессах необходимо за день съедать 4-5 порций даров природы в свежем и приготовленном виде.Главное - это создать сбалансированное меню для себя, особенно в период нервного перенапряжения и когда усталость валит вас с ног. Правильное рациональное питание быстро восстановит нервную систему и позволит настроиться на позитивный лад.Кстати, диетологи рекомендуют вообще ничего не кушать, а пить только воду, если человек оказался под влиянием стресса и у него пропал аппетит. Нет ничего плохого в 1-2 разгрузочных днях, а потом аппетит и сам появится.