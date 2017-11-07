Жареная пища не вредна для желудка

Голландские исследователи оправдали приготовление пищи на большом огне – они утверждают, что вещество акриламид, образующееся при жарке продуктов, не вредит желудочно-кишечному тракту. Тем не менее, медики предостерегают от потребления в повышенных количествах жирных, калорийных и богатых углеводами продуктов питания, в которых содержится акриламид.С 1994 года международное медицинское сообщество квалифицировало акриламид как канцероген, но специалисты утверждают, что эти заключения были сделаны в результате неправильных тестирований на животных - им давали в 100 тысяч раз больше химического вещества, чем обычно человек получает при еде.Врачи Маастрихтского университета рассмотрели воздействие акриламида среди 120 тысяч человек. Этот химикат также встречается в картофеле-фри, пирожных и кофе. Чаще всего люди получали вредное вещество именно при потреблении кофе, кондитерских изделий и жареных блюд. Был сделан вывод, что акриламид ни в продуктах, ни при приготовлении еды на высокой температуре не вредит кишечнику, желудку, поджелудочной железе и пищеводу.Химики объясняют, что акриламид формируется в продуктах при температуре более 120 градусов Цельсия, но затем он фильтруется и растворяется в воде. Однако гастроэнтерологи подозревают, что акриламид может отрицательно влиять на работу организма гормональным путем.