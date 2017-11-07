Ученые: витаминные добавки приводят к раку легких

Ученые из Университета американского штата Огайо рассказали о возможном канцерогенном действии витаминных добавок. Исследователи утверждают, что подобные добавки могут приводить к раку легких.Согласно данным американских ученых, некурящие мужчины на фоне приема В6 и В12 вдвое чаще заболевают опухолями легких, а мужчины-курильщики – в 4 раза чаще.Автор исследования доктор Теодор Браски сообщил, что высокие дозы витаминных добавок В12 и В6 не следует принимать никому, но в особенности курящим мужчинам.Исследование Браски доказывает причинно-следственную связь между витаминными добавками и раком, его результаты совпадают с последними научными данными. Сегодня уже известно, что некоторые витамины могут взаимодействовать с мужскими половыми гормонами и не всегда на пользу человеку.