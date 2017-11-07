11 причин для чиханья, которые есть в вашем доме

Вы будете удивлены, но пыль не является основной причиной чиханья. Вас удивило, что причина не в пыли? Так оно и есть, по большому счету. Просто лежащая на полу и полках пыль чиханья не вызывает. Вызывает ее вдыхание, а для этого ее нужно потревожить, говорят эксперты.

Поэтому причина номер один:

ВАШ ПЫЛЕСОС

Если не следить за его состоянием, то как раз пылесос и поднимает пыль в воздух. Это происходит, когда засорен HEPA-фильтр пылесоса или когда мешок или емкость для пыли заполнены больше чем на 3/4. HEPA-фильтр нужно менять каждые полгода, а мешки и контейнеры для пыли опорожнять, не дожидаясь полного наполнения.

СКВОЗНЯКИ

Чиханье происходит, когда механический раздражитель (пыль, пыльца или влага) или холодный воздух попадает в носовые проходы и стимулируют тройничный нерв. Сквозняки обеспечивают раздражение двумя способами сразу.

ВАЗА С ЦВЕТАМИ

Даже срезанные цветы сбрасывают пыльцу, которая разносится по всему дому. Вы можете отследить, какие виды цветов вызывают у вас аллергические реакции и не приносить их в дом больше никогда, даже получив в подарок.

АРОМАТИЧЕСКИЕ СВЕЧИ И ОСВЕЖИТЕЛИ ВОЗДУХА

Приятные ароматы в доме обычно кстати, но они могут вызывать раздражение носовых пазух. Спреи-освежители воздуха, ароматические свечи иногда содержат избыточное количество ароматических веществ. Производители увеличивают закладку парфюма в продукты, чтобы произвести на вас впечатление, когда вы выбираете их в магазине. А вам потом с этим жить. Что делать? Выбирайте более тонкие ароматы или смените марку освежителя воздуха.

МЯГКИЕ ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

В мягких игрушках скрываются пылевые клещи. По статистике, не меньше 20 миллионов американцев имеют аллергию на этих симбионтов. Поэтому стирайте мягкие игрушки не реже, чем раз в три месяца. И регулярно пылесосьте их.

СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ

Механизм этого явления до сих пор не выяснен, но остается фактом — яркий солнечный свет провоцирует чиханье. Независимо от запыленности или чистоты воздуха в этот момент.

ВАШ ФИТНЕС

У части людей, страдающих аллергией, провоцировать чиханье, насморк и зуд могут резкие физические нагрузки. Если вы аллергик, вам не следует бросать занятия спортом, но учитывать это стоит.

ОБИВКА МЕБЕЛИ

Снова наши добрые знакомые — пылевые клещи. Регулярная чистка пылесосом поможет от них избавиться, но самой радикальной мерой будет спать на кроватях без мягких изголовий. То есть, семейный диван — не лучшее место для сна аллергика.

КОВРИК В ВАННОЙ

Если вы не хотите дышать спорами плесени, мойте его раз в неделю в растворе хлорки и холодной воды. Коврики, разрешенные к стирке, можно закидывать в стиральную машину.

ВАШ КОНДИЦИОНЕР

Прежде чем включать его как отопитель, или как кондиционер после значительного перерыва — тщательно очистите его от пыли. Строго говоря, чистить сетки кондиционера нужно не реже, чем каждые три месяца.

УВЛАЖНИТЕЛЬ ИЛИ ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА

Идеальная влажность для жилого помещения составляет 40%. Отклонения в ту или иную сторону вызывают проблемы с дыханием. Очень сухой воздух пересушивает ваши слизистые, а очень влажный — способствует размножению пылевых клещей.
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