11 причин для чиханья, которые есть в вашем доме

Вы будете удивлены, но пыль не является основной причиной чиханья. Вас удивило, что причина не в пыли? Так оно и есть, по большому счету. Просто лежащая на полу и полках пыль чиханья не вызывает. Вызывает ее вдыхание, а для этого ее нужно потревожить, говорят эксперты.Поэтому причина номер один:Если не следить за его состоянием, то как раз пылесос и поднимает пыль в воздух. Это происходит, когда засорен HEPA-фильтр пылесоса или когда мешок или емкость для пыли заполнены больше чем на 3/4. HEPA-фильтр нужно менять каждые полгода, а мешки и контейнеры для пыли опорожнять, не дожидаясь полного наполнения.Чиханье происходит, когда механический раздражитель (пыль, пыльца или влага) или холодный воздух попадает в носовые проходы и стимулируют тройничный нерв. Сквозняки обеспечивают раздражение двумя способами сразу.Даже срезанные цветы сбрасывают пыльцу, которая разносится по всему дому. Вы можете отследить, какие виды цветов вызывают у вас аллергические реакции и не приносить их в дом больше никогда, даже получив в подарок.Приятные ароматы в доме обычно кстати, но они могут вызывать раздражение носовых пазух. Спреи-освежители воздуха, ароматические свечи иногда содержат избыточное количество ароматических веществ. Производители увеличивают закладку парфюма в продукты, чтобы произвести на вас впечатление, когда вы выбираете их в магазине. А вам потом с этим жить. Что делать? Выбирайте более тонкие ароматы или смените марку освежителя воздуха.В мягких игрушках скрываются пылевые клещи. По статистике, не меньше 20 миллионов американцев имеют аллергию на этих симбионтов. Поэтому стирайте мягкие игрушки не реже, чем раз в три месяца. И регулярно пылесосьте их.Механизм этого явления до сих пор не выяснен, но остается фактом — яркий солнечный свет провоцирует чиханье. Независимо от запыленности или чистоты воздуха в этот момент.У части людей, страдающих аллергией, провоцировать чиханье, насморк и зуд могут резкие физические нагрузки. Если вы аллергик, вам не следует бросать занятия спортом, но учитывать это стоит.Снова наши добрые знакомые — пылевые клещи. Регулярная чистка пылесосом поможет от них избавиться, но самой радикальной мерой будет спать на кроватях без мягких изголовий. То есть, семейный диван — не лучшее место для сна аллергика.Если вы не хотите дышать спорами плесени, мойте его раз в неделю в растворе хлорки и холодной воды. Коврики, разрешенные к стирке, можно закидывать в стиральную машину.Прежде чем включать его как отопитель, или как кондиционер после значительного перерыва — тщательно очистите его от пыли. Строго говоря, чистить сетки кондиционера нужно не реже, чем каждые три месяца.Идеальная влажность для жилого помещения составляет 40%. Отклонения в ту или иную сторону вызывают проблемы с дыханием. Очень сухой воздух пересушивает ваши слизистые, а очень влажный — способствует размножению пылевых клещей.