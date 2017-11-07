Эти эффективные упражнения наверняка избавят от боли в спине

Боль в спине появляется внезапно.Сидячий образ жизни, стрессы, тяжести — все это главные враги здоровой спины.Каждый день наша спина подвержена колоссальным нагрузкам, поэтому иногда она может давать сбой в виде болей. Заботиться о своем позвоночнике крайне важно, чтобы потом не испытывать дискомфорт.Причин болей в спине может быть очень много. Одна из них – это чрезмерные нагрузки на вашу поясницу. Даже если вы не занимаетесь тяжелой атлетикой, не носите тяжести и не копаете огород, мышцы спины все равное ежедневно перенапрягаются. К примеру, когда вы сидите, то именно мышцы спины держат ваше тело. Поэтому многим офисным работникам советуют садиться в кресло поудобнее и обязательно облокачиваться на спинку.Еще одна причина боли в спине — остеохондроз или старение позвоночника. Из-за того, что межпозвонковые диски теряют жидкость и уплотняются, ваша спина начинает давать вам о себе знать. Также, к проблемам со спиной причастен и остеопороз. Это заболевание зачастую проявляются у женщин, особенно в период менструаций. Оно характеризуется снижением плотности костной ткани. Также боли могут быть и из-за инфекции позвоночника и болезней внутренних органов.Быстро избавиться от хронических болей в спине вам не удастся. Для этого нужен длительный период с комплексным подходом. Но зная про всего 3 упражнения, вы сможете помочь своей спине.Лягте на ровную твердую поверхность. Согните правую ногу. Левую обхватите обеими руками и подтяните к себе. Оставайтесь в такой позиции около 30 секунд, а затем поменяйте ногу. Упражнение нужно повторять по два подхода для каждой ноги.Встаньте на четвереньки, расположите ладони под плечами, а колени под тазом. Затем вам нужно плавно прогнуть спину позвонок за позвонком (стремитесь, чтобы ваш копчик подымался к потолку первым). Не забывайте подымать грудную клетку наверх. Важно знать, что шея при этом прогибаться не должна.Расслабление и обратное включение в работу мышц спины или скручивание. Станьте спиной к стене (за 20-30 см от нее). Ноги поставьте на ширину таза. Движение вниз начинайте с расслабления шеи на выдохе, постепенно расслабляйте спину, затем — обопритесь на руки и сделайте с помощью из пару шагов, при этом не раскачивая таз. Затем медленно примите исходное положение.Перед выполнением этих упражнений рекомендуется сделать небольшую разминку. Так их будет легче выполнять, и риск получить разрыв или растяжение мышцы практически исключается.Сразу вылечить спину с помощью этих упражнений от болей вам не удастся, но снять болевой синдром это поможет.