Семь продуктов, которые помогут предотвратить рак кишечника
Исследователям удалось доказать, что внутриклеточный механизм аутофагии — поглощения клеткой собственных вредных или поврежденных элементов — при некорректной работе способен вызвать воспаление. Ученые обнаружили белок Kenny, с которым связана регуляция процесса. Когда аутофагия работает некорректно, такой протеин накапливается и провоцирует воспаление.
Это открытие может помочь в лечении и профилактике рака толстой кишки или болезни Крона.
Ряд продуктов, однако, оказывает положительное влияние на работу процесса аутофагии и, следовательно, помогает предотвращать воспалительные процессы и заболевания желудочно-кишечного тракта. Наиболее эффективными для профилактики желудочно-кишечных заболеваний являются:
- Гранаты
- Красные сорта винограда
- Груши
- Грибы
- Чечевица
- Соя
- Зеленый горошек.
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