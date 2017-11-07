Семь продуктов, которые помогут предотвратить рак кишечника



Гранаты



Красные сорта винограда



Груши



Грибы



Чечевица



Соя



Зеленый горошек.



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Британские и норвежские ученые установили, какие продукты могут предотвратить появление желудочно-кишечных заболеваний, в том числе и рака. Выводы были сделаны на основе исследования, опубликованного в Nature Communications.Исследователям удалось доказать, что внутриклеточный механизм аутофагии — поглощения клеткой собственных вредных или поврежденных элементов — при некорректной работе способен вызвать воспаление. Ученые обнаружили белок Kenny, с которым связана регуляция процесса. Когда аутофагия работает некорректно, такой протеин накапливается и провоцирует воспаление.Это открытие может помочь в лечении и профилактике рака толстой кишки или болезни Крона.Ряд продуктов, однако, оказывает положительное влияние на работу процесса аутофагии и, следовательно, помогает предотвращать воспалительные процессы и заболевания желудочно-кишечного тракта. Наиболее эффективными для профилактики желудочно-кишечных заболеваний являются: